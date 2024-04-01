У Сирії загинув високопоставлений іранський генерал - ЗМІ

Вдень 1 квітня у столиці Сирії біля посольства Ірану пролунав вибух, внаслідок загинув генерал і п'ятеро членів Корпусу вартових ісламської революції. Тегеран звинувачує в атаці Ізраїль.

Внаслідок вибуху біля посольства Ірану в Сирії у понеділок, 1 квітня, загинули високопоставлений генерал Мохаммад Реза Захеді і п'ятеро членів Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР). Про це повідомили іранські державні засоби масової інформації.

Повідомляється, що Захеді був головним командиром сил "Кудс" КВІР, відповідальним за операції підрозділу в Сирії та Лівані, а отже - найвищим командиром іранських сил у Сирії та Лівані. Іранське інформагентство Tasnim повідомило, що під час удару також загинув заступник Захеді.

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Сирійські інформаційні агенції повідомляють про вісьмох загиблих. Лідери Ірану та Сирії звинувачують в атаці Ізраїль і стверджують, що причиною вибуху був ракетний обстріл.

Посол Ірану в Сирії заявив, що відповідь Тегерана на атаку буде "жорсткою". Міністр закордонних справ Ірану, звинувачуючи в атаці Ізраїль, зазначив, що цей акт є "порушенням всіх міжнародних угод".

Інформаційна агенція AFP повідомляє з Дамаска, що внаслідок атаки зруйнована одна з будівель іранського посольства.