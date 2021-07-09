У Швеції упав літак, дев'ятеро людей загинули

У шведському аеропорту Еребру невдовзі після злету впав літак. Пілот і восьмеро парашутистів загинули.
У Швеції зазнав катастрофи невеличкий літак типу DHC-2 Turbo Beaver. Пілот і всі восьмеро пасажирів, які перебували на борту, загинули. Про це повідомила шведська поліція в ніч на п'ятницю, 9 липня.
Трагедія сталася напередодні ввечері в аеропорту Еребру. У поліції уточнили, що на борту літака перебували восьмеро парашутистів. Літак упав невдовзі після злету і спалахнув. Причину катастрофи з'ясовують.
На борту літака, який летів з Петропавловська в селище Палана на Камчатці, перебувало 22 пасажири й шість членів екіпажу. За попередніми даними, ніхто з них не вижив.
Внаслідок катастрофи військового літака із понад 90 особами на борту на півдні Філіппін загинули щонайменше 45 людей.