У Швеції упав літак, дев'ятеро людей загинули

У Швеції зазнав катастрофи невеличкий літак типу DHC-2 Turbo Beaver. Пілот і всі восьмеро пасажирів, які перебували на борту, загинули. Про це повідомила шведська поліція в ніч на п'ятницю, 9 липня.

Трагедія сталася напередодні ввечері в аеропорту Еребру. У поліції уточнили, що на борту літака перебували восьмеро парашутистів. Літак упав невдовзі після злету і спалахнув. Причину катастрофи з'ясовують.