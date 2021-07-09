 У Швеції упав літак, дев′ятеро людей загинули | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2021

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Новини

У Швеції упав літак, дев'ятеро людей загинули

У шведському аеропорту Еребру невдовзі після злету впав літак. Пілот і восьмеро парашутистів загинули.

Еребру, Швеція

Поліція на місці авіатрощі

У Швеції зазнав катастрофи невеличкий літак типу DHC-2 Turbo Beaver. Пілот і всі восьмеро пасажирів, які перебували на борту, загинули. Про це повідомила шведська поліція в ніч на п'ятницю, 9 липня.

Трагедія сталася напередодні ввечері в аеропорту Еребру. У поліції уточнили, що на борту літака перебували восьмеро парашутистів. Літак упав невдовзі після злету і спалахнув. Причину катастрофи з'ясовують.

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