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У Севастополі знову тривога та вибухи

Аліна Коломієць | Віолетта Чайковська
23 вересня 2023 р.

Зранку в Севастополі двічі звучала повітряна тривога, лунали звуки вибухів. Окупаційна влада заявляє про збиття ракети. Уламки впали в районі причалу в Сухарній балці. Там розміщений флотський арсенал.

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Чорноморський флот РФ у Севастополі
Севастополь (символічне фото)Фото: ITAR-TASS/IMAGO

Окупаційний "губернатор" Севастополя в анексованому Росією Криму Михайло Развожаєв заявив зранку в суботу, 23 вересня, про нову ракетну атаку на місто. Повітряну тривогу оголошували двічі.

"За попередньою інформацією, у Севастополі відпрацювала протиповітряна оборона. Ракетні уламки впали в районі причалу в Сухарній балці", - написав він у Telegram. Російські державні пропагандистські агентства з посиланням на місцеву "владу" повідомили про припинення в Севастопольській бухті руху морського пасажирського транспорту. 

За інформацією з відкритих джерел, у штольнях Сухарної балки зберігаються боєприпаси - флотський арсенал

Атака на штаб Чорноморського флоту РФ

22 вересня Україна вдарила ракетами по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Влучила щонайменше одна.

Удару завдали під час проведення наради керівного складу флоту. Операція називалась "Крабовая ловушка" ("Крабова пастка").

Міністерство оборони РФ спершу заявило, що внаслідок атаки загинув один військовий, а пізніше уточнило, що він "пропав безвісти".

Українська розвідка стверджує, що загинули щонайменше дев'ятеро, поранені - 16, серед яких є двоє генералів. 

Крим без туристів: що відбувається на півострові

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Флотський арсенал у Сухарній балці

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Дим над штабом Чорноморського флоту РФ у Севастополі, Крим, після українського ракетного удару 22 вересня 2023 року.

"Крабова пастка": у Криму атакували керівництво флоту РФ

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