У Севастополі вибухи: окупанти кажуть, що їх атакували дрони

248-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 29 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 28 жовтня. На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 29 жовтня (час київський).

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Аналітики британської військової розвідки розцінили вивезення росіянами останків графа Потьомкіна з Херсона як подію, що передує прискореному відступу російських сил з Херсонщини. На цьому наголошується в актуальному аналізі перебігу війни в Україні, оприлюдненому міноборони Сполученого Королівства. "У російській національній ідентичності Потьомкін тісно пов'язаний із російським завоюванням українських земель у XVIII столітті та підкреслює ту вагу, яку Путін майже напевно надає нібито історичному виправданню вторгнення. Це символічне вивезення Потьомкіна й евакуація цивільного населення, ймовірно, передують намірам Росії прискорити вихід із цього регіону", - переконані автори звіту британської розвідки.



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Російські війська не домоглися значного просування в районі Бахмута Донецької області або де-небудь ще вздовж лінії фронту. Натомість російська інформаційна кампанія подає версію про те, що російські сили домоглися значного прогресу в Бахмуті для піднесення морального духу серед окупантів, йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) за 28 жовтня.

У повідомленні зокрема наголошується, що керівник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин визнав повільні темпи наземних операцій навколо Бахмута 23 жовтня. Водночас вказують на зростання впливу очолюваної Пригожиним фракції силовиків, що ще більше розколює російське провоєнне угруповання. Зокрема, лідер Чечні Рамзан Кадиров знову розкритикував командувача центрального військового округа (ЦВО) Олександра Лапіна, що "свідчить на подальшу фрагментацію провоєнного угруповання, що може допомогти Пригожину отримати більше влади в довгостроковій перспективі", пише ISW.

"Силовики дедалі частіше просувають свої паралельні військові структури за рахунок репутації російських збройних сил", - йдеться у звіті. У ISW також припускають, що президент РФ Володимир Путін намагається відновити авторитет міністра оборони РФ Сергій Шойгу в російському інформаційному просторі, щоб врівноважити зростання впливу російського провоєнного угруповання силовиків.

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Генштаб ЗСУ оцінив втрати особового складу військ РФ за час повномасштабної війни проти України в понад 70 тисяч осіб. Згідно з поширеними на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ даними, бойові втрати російських окупаційних сил за минулу добу становили близько 550 людей особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок суботи, 29 жовтня, - близько 70 250 осіб.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 1708 артсистем, 380 РСЗВ, 195 засобів ППО, 4107 автомобілів та автоцистерн, 152 одиниці спецтехніки та 16 суден. Також українськими військами знищено 273 літаки та 252 вертольоти, збито 1406 безпілотників та 351 крилату ракету. У Генштабі ЗСУ наголосили, що дані уточнюються.





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В Севастополі повідомляють про серію вибухів. За даними російського пропагандистського видання ТАСС, що посилалися на окупаційну владу, російські кораблі буцім "відбивали атаку безпілотників". Про вибухи в цьому окупованому росіянами місті повідомила й низка Telegram-каналів. Згідно з попередніми даними, шкоди не зазнав жоден з об'єктів у місті. Утім, тимчасово перекрито рейд у Севастополі, призупинено рух поромів і катерів, а рух між районами можливий лише автобусами, повідомляється в Telegram-каналі так званого "уряду" Севастополя.

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В ООН закликали сторони угоди про створення морського коридору для вивезення зерна з портів України подовжити термін її дії, заявив представник генсека ООН Стефан Дюжаррік. "Усі сторони повинні докласти максимальних зусиль для відновлення чорноморської зернової ініціативи та повної реалізації двох угод, зокрема до якнайшвидшого усунення перешкод, що зберігаються, на шляху експорту російського зерна і добрив", - йдеться у поширеній заяві Дюжарріка. Він зазначив, що існує "нагальна" необхідність "зробити внесок у продовольчу безпеку в усьому світі та пом'якшити страждання, які ця глобальна криза вартості життя завдає мільярдам людей".

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Унаслідок дій російських окупаційних сил на Донеччині загинуло троє цивільних осіб, ще вісім поранено, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "За 28 жовтня росіяни вбили 3 мирних мешканців Донбасу: 2 у Курдюмівці та 1 у Північному. Також за вчора стало відомо про 8 поранених", - написав посадовець у Telegram-каналі.

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Російські окупаційні сили обстрілювали три ОТГ Дніпропетровської області, внаслідок чого зруйновано житлові будинки, магазини, підприємства, газопровід та електромережі, а також є поранений, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. "Росіяни обстріляли три громади - Нікопольську, Марганецьку та Мирівську. Найбільше постраждав Нікополь. Там поранено 39-річного чоловіка. Він перебуває у лікарні. Стан середньої тяжкості", - написав посадовець у Telegram-каналі.

За його даними, що у місті пошкоджено вісім багатоповерхових і приватних будинків, кілька магазинів, меблеву фабрику, готель, автобусну зупинку, газопровід та електромережі. Також російські артобстріли спричинили пожежу на автозаправній станції та в гаражному кооперативі. Вогнеборці полум'я вже приборкали. У Марганецькій та Мирівській ОТГ обійшлося без постраждалих, додав Резніченко.

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Російські окупанти евакуюються з Херсонської області й вивозять медичне обладнання, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. "З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти", - йдеться у ранковому суботньому зведенні. Зазначається, що лікарям, які відмовляються їхати, заборонено заходити на територію лікарень навіть за особистими речами. Також у населеному пункті Берислав Херсонської області окупанти масово перевдягаються у цивільний одяг та заселяються у приватні будинки, повідомили в Генштабі ЗСУ.



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Італія вирішила передати України самохідні 155-міліметрові гаубиці Oto Melara M109L. На поширених у мережах світлинах видно, що ці гаубиці отримали нові, власне українські, розпізнавальні знаки і вже в дорозі в бік України. Ця самохідна гаубиця є італійською модифікацією американської САУ M109. Раніше ці установки були списані, а тепер відремонтовані й полагоджені вони прямують на схід. Ймовірно, до 50 таких САУ можуть посилити українську армію, зазначає спеціалізоване видання spartanat.com.

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На звільнених територіях Донецької області вживаються додаткові заходи щодо будівництва оборонних фортифікаційних споруд, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "Ми буквально з першого місяця повномасштабного вторгнення Росії розпочали роботу над будівництвом фортифікаційних споруд, (...) ця робота триває. І деокуповані території не є винятком", - сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону. Керівник Донецької ОВА додав, що виклики щодо можливого повторного наступу окупантів на звільнений Лиман були враховані одразу після його деокупації та початку стабілізаційних заходів.

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Російські окупанти дали місцевим жителям поблизу Херсона дві доби на виселення із власних приміщень та евакуацію, повідомляє Оперативне командування "Південь". "Неподалік Херсона окупанти дали місцевим дві доби на виселення з власних приміщень та евакуацію", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що на шляхах так званої евакуації до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де організовано ретельний огляд і перевірку цивільних.

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Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова вважає, що санкції проти російських медіа є найкращим рішенням для захисту суспільств та запропонувала створити спеціальний вебсайт щодо боротьби з дезінформацією, повідомила пресслужба МЗС України. "Санкції проти російських медіа були й залишаються найкращим рішенням, щоб захистити наші суспільства. Проте шкідливий вплив російської пропаганди та дезінформації досі присутній. Тому що вона за багато років пустила глибоке коріння по всьому світу. Заклики до умиротворення, маніпулювання зростанням цін, спроби підірвати військову підтримку - це лише частина викликів, з якими ми маємо справу щодня", - цитує пресслужба відомства слова Джапарової.

++07.17++

Українські чорноморські порти в п'ятницю залишили шість суден із продовольством, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ). Вони доставлять зерно та соняшникову олію до Китаю, Ізраїлю, Єгипту, Бельгії та Італії.

++07.10++

На Київщині станом на 28 жовтня ексгумовано понад 1300 тіл загиблих під час російської окупації, повідомив в етері Громадського радіо керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов. "Станом на сьогодні в Київській області ексгумували 1367 тіл загиблих українців. 200 тіл залишаються невпізнаними, але проведені процедури, відібрані зразки ДНК і поміщені до бази даних", - повідомив він.

Крім того, за словами Нєбитова, 286 мешканців регіону вважаються зниклими безвісти під час бойових дій у регіоні. Це 36 жінок, 245 чоловіків та 4 дитини.

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