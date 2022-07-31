У Севастополі скасували святкування Дня російського флоту нібито через атаку ЗСУ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 30 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події неділі, 31 липня (час київський).

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Внаслідок нічної атаки армії РФ на Миколаїв загинула одна людина, дві отримали поранення. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Віталій Кім, пошкоджена низка об'єктів інфраструктури: готель, спортивний комплекс, два заклади освіти. Також пошкоджені житлові будинки.

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Спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук стверджує, що повідомлення про нібито атаку Збройних сил України на штаб Чорноморського флоту в Севастополі - відверта провокація "Деокупація українського Криму точно відбуватиметься зовсім по-іншому та з набагато більшою ефективністю", - наголосив він. На його думку, розповсюджена інформація - провокація російської сторони.

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Вранці російська армія атакувала Нікополь двома крилатими ракетами, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюються. Вночі по Нікопольському району армія РФ двічі вдарила з реактивних систем залпового вогню "Град". "Випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів. Постраждав 67-річний чоловік. Один приватний будинок знищено, кілька десятків - пошкоджено. Є руйнування у сімох багатоповерхівках. Зачепило школу, дитячий садок та кілька міських установ. Виведені з ладу газогін та водопровід", - написав Резніченко у Telegram. У Криворізькому районі росіяни обстріляли вночі зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду, але люди не постраждали.

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Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що війська РФ зосередяться на наступах на Бахмут і навколо Донецька за рахунок зусиль з узяття Сіверська та Слов'янська. Як ідеться у щоденному звіті аналітиків, російське командування намагається використати нещодавні досягнення в Новолуганському районі, щоби натиснути на Бахмут зі сходу. Зусилля росіян навколо Донецька спрямовані на витіснення українських сил з-під артилерійської зони дії. Експерти вважають, що російські сили мають на меті отримати якомога більше позицій у Донецькій області до запланованих псевдореферендумів у вересні.

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У Севастополі скасували святкування Дня російського флоту нібито через атаку ЗСУ

Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив вранці, що у двір штабу Військово-морського флоту (ВМФ) Росії прилетів український безпілотник, поранені п'ятеро співробітників. З міркувань безпеки всі святкові заходи до Дня російських ВМФ скасували.

На головному військово-морському параді до Дня російського флоту в Санкт-Петербурзі сьогодні виступить президент РФ Володимир Путін.

++08.11++

Росія різко збільшила корабельне угруповання. "Вочевидь, намагаючись похизуватися своєю присутністю в день свого ж флоту", - пише оперативне командування "Південь" Збройних сил України у Facebook. Там кажуть, що 14 бойових кораблів маневрують у ракето безпечних районах уздовж узбережжя анексованого Криму в бік російської Анапи. "На чергуванні і напоготові чотири ракетних та чотири десантних кораблі. 32 ракети "Калібр" споряджено в якості ракетної загрози з моря", - повідомляє командування.

В ОК "Південь" звітують, що за останню добу українська авіація атакувала опорні пункти та скупчення російської техніки в Бериславському районі на Херсонщині, а також опорні пункти в Херсонському та Миколаївському районах. Згідно з повідомленням, ЗСУ знищили два склади боєприпасів у Бериславському районі.

++07.58++

Українські військові відбили штурм російської армії на Слов'янському та Бахмутському напрямку, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Сили РФ зазнали втрат та відійшли, йдеться у повідомленні.

Зі ствольної артилерії росіяни обстріляли Залізний Міст Чернігівської області та Журавку Сумської, а також низку населених пунктів на Харківському, Сіверському, Слов'янському, Бахмутському та Південнобузькому напрямках. Також армія РФ завдала авіаударів біля населених пунктів Старий Салтов, Спірне, Григорівка, Бахмут, Покровське, Авдіївка, Новоселівка, Степове та Малі Щербаки.

Росія продовжує утримувати окремі підрозділи своїх збройних сил в прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей РФ. А Білорусь вкотре продовжила строки перевірки бойової готовності своїх збройних сил - до шостого серпня.

++07.39++

В ніч на неділю Харків і Миколаїв зазнали обстрілів з боку російської армії.

У Харкові, за словами мера Ігоря Терехова, пролунала серія вибухів. "Поки є інформація про прильоти в Немишлянський район. Попередньо є пошкодження кількох будівель", - написав він у Telegram.

У Миколаєві лунали потужні вибухи, в тому числі касетних снарядів. За словами мера Олександра Сєнкевича, масований обстріл міста був, мабуть, найсильнішим за весь час. Зруйнована низка об'єктів, є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі та уламків.

Детальніша інформація уточнюється.

++07.25++

Оленівка: в РФ кажуть, що запросили ООН і Червоний Хрест для розслідування

Міністерство оборони РФ заявило, що "в інтересах проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці, що призвів до загибелі великої кількості українських військовополонених, офіційно запросило експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста".

Напередодні в Організації Об'єднаних Націй, під чиї гарантії збереження життя і подальшого обміну виходили захисники "Азовсталі" та здавалися в полон росіянам, заявили про готовність направити до Оленівки групу експертів, здатних провести розслідування, яке вимагає згоди сторін.

Раніше доступу до Оленівки запросив інший гарант - Червоний Хрест.