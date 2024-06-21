  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаСполучені Штати Америки

У Сенаті США хочуть зарахувати Росію до спонсорів тероризму

Сергій Ромашенко | Євгенія Наконечна
21 червня 2024 р.

Законопроєкт про визнання РФ державою-спонсоркою тероризму внесли сенатори Грем і Блюменталь. Вони пропонують додати Росію до одного переліку із Кубою, Іраном, КНДР і Сирією.

https://p.dw.com/p/4hMCM
Американські сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь
Американські сенатори Ліндсі Грем і Річард БлюментальФото: Nathan Posner/AA/picture alliance

Американські сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь у четвер, 20 червня, внесли двопартійний законопроєкт про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Наразі державами-спонсорками тероризму, згідно з американськими законами, визнані  Куба, Іран, Північна Корея і Сирія, яких влада США вважає винними в підтримці актів міжнародного тероризму.

"Я з кількох причин із нетерпінням чекаю голосування щодо нашого законопроєкту про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму відповідно до американського законодавства. Насамперед, це визнання значно збільшить доступні США інструменти для покарання Путіна за його варварську поведінку в Україні та його деструктивні дії в усій Африці та в усьому світі. Путінська Росія є державою-спонсоркою тероризму, і давно настав час офіційно визнати це відповідно до законодавства США", - заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Сенатор: "Росія заслужила місце серед вигнанців"

Своєю чергою сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що "Росія заслужила місце в клубі вигнанців - держав-спонсорок тероризму, розв'язавши жорстоку кампанію насильства й агресії" в Україні.

"Путінське неспровоковане вторгнення супроводжується незліченними звірствами і злочинами проти людяності, що наводять жах і смерть на тисячі безвинних мирних жителів. Путін неодноразово вдавався до тортур і вбивств. Визнання Росії державою-спонсоркою тероризму дасть змогу США рішучіше чинити опір варварству Путіна і загрозі від нього свободі та демократії", - заявив сенатор.

Законопроєкт про визнання РФ державою-спонсоркою тероризму матиме вторинні ефекти, зокрема санкції щодо країн, які співпрацюють із Росією, розширення переліку товарів подвійного призначення, заборонених до експорту в Росію, і значне обмеження суверенітету РФ з точки зору американських судів. Визнання Росії спонсоркою тероризму також відкриє можливість для позовів та інших цивільних претензій від жертв тероризму, що спонсорується Москвою, вказується в пресрелізі офісу сенатора Грема.

Попередня спроба сенаторів зазнала невдачі

Нагадаємо, що це вже не перша спроба американських законодавців визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Аналогічний законопроєкт сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь вносили на розгляд парламенту у 2022 році. Однак тоді президент США Джо Байден ухвалив рішення не визнавати РФ державою - спонсоркою тероризму.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Національна рада Словаччини

Словаччина визнала Росію державою, що підтримує тероризм

Словаччина визнала Росію державою, що підтримує тероризм

Словацькі депутати ухвалили резолюцію, що називає нинішній російський режим терористичним, а Росію - державою, яка підтримує тероризм.
Політика16 лютого 2023 р.
Джо Байден

Байден проти визнання Росії державою-спонсоркою тероризму

Байден проти визнання Росії державою-спонсоркою тероризму

Попри заклики України та Конгресу США, американський президент Джо Байден виступає проти включення РФ до списку держав-спонсорів тероризму.
Політика6 вересня 2022 р.
США не визнає Росію державою-спонсором тероризму, і це остаточне рішення президента Байдена, заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр

США не визнає РФ спонсором тероризму, Україна наполягатиме

США не визнає РФ спонсором тероризму, Україна наполягатиме

У Білому домі заявили, що визнання Росії державою-спонсором тероризму - "не найефективніший і не найсильніший спосіб рухатись вперед" і може послабити позиції України у можливому переговорному процесі.
Політика6 вересня 2022 р.
Більше публікацій