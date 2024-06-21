У Сенаті США хочуть зарахувати Росію до спонсорів тероризму

Законопроєкт про визнання РФ державою-спонсоркою тероризму внесли сенатори Грем і Блюменталь. Вони пропонують додати Росію до одного переліку із Кубою, Іраном, КНДР і Сирією.

Американські сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь у четвер, 20 червня, внесли двопартійний законопроєкт про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Наразі державами-спонсорками тероризму, згідно з американськими законами, визнані Куба, Іран, Північна Корея і Сирія, яких влада США вважає винними в підтримці актів міжнародного тероризму.

"Я з кількох причин із нетерпінням чекаю голосування щодо нашого законопроєкту про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму відповідно до американського законодавства. Насамперед, це визнання значно збільшить доступні США інструменти для покарання Путіна за його варварську поведінку в Україні та його деструктивні дії в усій Африці та в усьому світі. Путінська Росія є державою-спонсоркою тероризму, і давно настав час офіційно визнати це відповідно до законодавства США", - заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Сенатор: "Росія заслужила місце серед вигнанців"

Своєю чергою сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що "Росія заслужила місце в клубі вигнанців - держав-спонсорок тероризму, розв'язавши жорстоку кампанію насильства й агресії" в Україні.

"Путінське неспровоковане вторгнення супроводжується незліченними звірствами і злочинами проти людяності, що наводять жах і смерть на тисячі безвинних мирних жителів. Путін неодноразово вдавався до тортур і вбивств. Визнання Росії державою-спонсоркою тероризму дасть змогу США рішучіше чинити опір варварству Путіна і загрозі від нього свободі та демократії", - заявив сенатор.

Законопроєкт про визнання РФ державою-спонсоркою тероризму матиме вторинні ефекти, зокрема санкції щодо країн, які співпрацюють із Росією, розширення переліку товарів подвійного призначення, заборонених до експорту в Росію, і значне обмеження суверенітету РФ з точки зору американських судів. Визнання Росії спонсоркою тероризму також відкриє можливість для позовів та інших цивільних претензій від жертв тероризму, що спонсорується Москвою, вказується в пресрелізі офісу сенатора Грема.

Попередня спроба сенаторів зазнала невдачі

Нагадаємо, що це вже не перша спроба американських законодавців визнати Росію державою-спонсоркою тероризму. Аналогічний законопроєкт сенатори Ліндсі Грем і Річард Блюменталь вносили на розгляд парламенту у 2022 році. Однак тоді президент США Джо Байден ухвалив рішення не визнавати РФ державою - спонсоркою тероризму.