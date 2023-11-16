У Селидовому завершили рятувальну операцію: четверо загиблих
Кількість жертв ракетного удару військ РФ по місту Селидове Покровського району Донецької області зросла до чотирьох. Про це повідомив у четвер, 16 листопада, виконувач обов'язків голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.
"Ще одного загиблого витягнули з-під завалів у Селидовому. Таким чином загальна кількість жертв від вчорашнього удару по місту сягнула чотирьох осіб. Пошукова операція на місці події завершена", - написав він у Facebook.
Як уточнили в Офісі генерального прокурора, серед загиблих - подружжя внутрішньо переміщених осіб 43 та 44 років, яке переїхало з міста Гірник на Донеччині. Їхні тіла дістали з-під завалів. Також загинула 85-річна жінка.
Окрім того, внаслідок атаки військ РФ ще троє людей зазнали поранень, додали у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Під час пошуково-рятувальної операції було розібрано 73 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.
Нагадаємо, удару по Селидовому війська РФ завдали у ніч на 15 листопада. За попередніми даними, було запущено чотири ракети із зенітно-ракетного комплексу С-300 по житлових кварталах міста. Одна з ракет влучила у чотириповерхівку, частково зруйнувавши її. Також було зруйновано один приватний будинок. Пошкоджень зазнали сім багатоквартирних та 16 приватних будинків.