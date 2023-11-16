У Селидовому завершили рятувальну операцію: четверо загиблих

Унаслідок ракетного удару по Селидовому на Донеччині, якого війська РФ завдали 15 листопада, загинули четверо людей. Ще троє зазнали поранень.

Кількість жертв ракетного удару військ РФ по місту Селидове Покровського району Донецької області зросла до чотирьох. Про це повідомив у четвер, 16 листопада, виконувач обов'язків голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

"Ще одного загиблого витягнули з-під завалів у Селидовому. Таким чином загальна кількість жертв від вчорашнього удару по місту сягнула чотирьох осіб. Пошукова операція на місці події завершена", - написав він у Facebook.

Як уточнили в Офісі генерального прокурора, серед загиблих - подружжя внутрішньо переміщених осіб 43 та 44 років, яке переїхало з міста Гірник на Донеччині. Їхні тіла дістали з-під завалів. Також загинула 85-річна жінка.

Окрім того, внаслідок атаки військ РФ ще троє людей зазнали поранень, додали у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Під час пошуково-рятувальної операції було розібрано 73 тонн зруйнованих будівельних конструкцій.

Нагадаємо, удару по Селидовому війська РФ завдали у ніч на 15 листопада. За попередніми даними, було запущено чотири ракети із зенітно-ракетного комплексу С-300 по житлових кварталах міста. Одна з ракет влучила у чотириповерхівку, частково зруйнувавши її. Також було зруйновано один приватний будинок. Пошкоджень зазнали сім багатоквартирних та 16 приватних будинків.