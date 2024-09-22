У СДПН задоволені перемогою над АдН у Бранденбурзі

За словами прем'єр-міністра Бранденбургу, соціал-демократам вдалося "зупинити екстремістів" з АдН на земельних виборах. У самій АдН розчаровані другим місцем, а генсек ХДС заявив про "гірку поразку".

Прем'єр-міністр Бранденбурга Дітмар Войдке (Dietmar Woidke), який представляє Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН), висловив задоволення тим, що його партії вдалося домогтися перемоги на земельних виборах над правопопулістською "Альтернативою для Німеччини" (АдН). "Це була важка праця", - заявив він після оголошення результатів екзитполів, додавши, що соціал-демократи прагнули того, щоб "на нашій країні не з'явилося велике коричневе тавро".

Схоже, цієї мети вдалося досягти, зазначив Войдке. За його словами, саме соціал-демократи, "як це часто буває в історії", зупинили екстремістів на шляху до влади.

У самій АдН розчаровані, що посіли друге місце

Водночас у самій АдН висловили розачарування нинішнім результатом на виборах. Приміром, співголова АдН Тіно Хрупалла (Tino Chrupalla) заявив, що розчарований другим місцем, яке отримує його політсила на цих земельних виборах. "Ми хотіли відправити Дітмара Войдке на пенсію", - сказав Хрупалла в ефірі телеканалу ZDF.

Натомість головний кандидат від АдН Ганс-Крістоф Берндт (Hans-Christoph Berndt), якого земельне Відомство з питань захисту конституції відносить до категорії підтверджених правих екстремістів, заявив: "Майбутнє є блакитним (блакитний - партійний колір АдН. - Ред.) - на Сході і скрізь", - сказав він.

Консерватори кажуть про "гірку поразку"

Водночас генеральний секретар консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Карстен Ліннеман (Carsten Linnemann), привітавши СДПН з досягнутими результатами, заявив, що голова земельного уряду зміг отримати вигоду зі своєї популярності.

Водночас, говорячи про показники своєї партії на виборах у Бранденбурзі, Ліннеман заявив про "гірку поразку".

ССВ: Ми прийшли, щоб залишитися

У лівопопулістському "Союзі Сари Ваґенкнехт" (ССВ), що набирає понад 13 відсотків голосів, свій нинішній результат розглядають як знак того, що ССВ вдалося утвердитися як новій партії. "Ми прийшли, щоб залишитися", - заявила співголова партії Аміра Мохамед Алі (Amira Mohamed Ali). Провідний кандидат партії на виборах до ландтагу Бранденбурга Роберт Крамбах (Robert Crumbach) нагадав, що осередок у цій федеральній землі було засновано лише п'ять місяців тому. "Це фантастичний результат, - заявив він. - У мене немає слів".

Своєю чергою топ-кандидат Лівої партії Себастьян Вальтер (Sebastian Walter) назвав "катастрофою" результат своєї політсили, яка не подолала 5-відсотковий прохідний бар'єр.

Згідно з неофіційними попередніми результатами голосування, на земельних виборах у Бранденбурзі з невеликою перевагою здобуває перемогу правляча Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яка набрала, за даними суспільно-правової телерадіокомпанії ARD, 30,7 відсотка голосів.

На другому місці - АдН, яка отримала близько 29,6 відсотка. На третьому місці опинився "Союз Сари Ваґенкнехт", що набирає 13,1 відсотка голосів, за ним іде Християнсько-демократичний союз із результатом 12,1 відсотка.

Партія "Союз-90/Зелені", що набирає 4,6 відсотка голосів, не долає п'ятивідсоткового бар'єру. Не увійдуть до складу ландтагу також Ліва партія (2,9 відсотка).