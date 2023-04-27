У Санкт-Петербурзі на ТЕЦ стався вибух невідомого походження
Максим Сидоржевський
26 хв. тому
Вибухом на ТЕЦ у Санкт-Петербурзі зруйновано будівлю колишньої котельні. Слідчий комітет РФ порушив справу за "незаконне придбання" вибухівки.
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У ніч на четвер, 26 квітня, поруч із покинутою будівлею в місті Павловську, яке входить до складу російського Санкт-Петербурга, на території теплоелектроцентралі (ТЕЦ) стався вибух невстановленого пристрою.
Як повідомили в Головному слідчому управлінні Слідчого комітету РФ у Санкт-Петербурзі, відомство порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу "незаконне придбання, передачу, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв".
Як повідомляє місцеве видання "Фонтанка", звук вибуху на ТЕЦ, що повністю зруйнував будівлю колишньої котельні, чуло все місто. Епіцентр вибуху був у районі покинутої будівлі ТЕЦ. На його місці утворилась вирва діаметром шість метрів і півтора метра в глибину. За попередньою інформацією, вибух стався під трубою, його причини поки що незрозумілі.
Нагадаємо, 2 квітня в Санкт-Петербурзі в кафе Street Food Bar № 1, яке належить засновнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину, стався вибух. У цей момент у закладі проходив "творчий вечір" російського пропагандаста і "воєнкора" Владлена Татарського. Унаслідок вибуху Татарський загинув, ще 32 людини постраждали.