У Санкт-Петербурзі на ТЕЦ стався вибух невідомого походження

Вибухом на ТЕЦ у Санкт-Петербурзі зруйновано будівлю колишньої котельні. Слідчий комітет РФ порушив справу за "незаконне придбання" вибухівки.

У ніч на четвер, 26 квітня, поруч із покинутою будівлею в місті Павловську, яке входить до складу російського Санкт-Петербурга, на території теплоелектроцентралі (ТЕЦ) стався вибух невстановленого пристрою.

Як повідомили в Головному слідчому управлінні Слідчого комітету РФ у Санкт-Петербурзі, відомство порушило кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу "незаконне придбання, передачу, збут, зберігання, перевезення, пересилання або носіння вибухових речовин або вибухових пристроїв".

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Як повідомляє місцеве видання "Фонтанка", звук вибуху на ТЕЦ, що повністю зруйнував будівлю колишньої котельні, чуло все місто. Епіцентр вибуху був у районі покинутої будівлі ТЕЦ. На його місці утворилась вирва діаметром шість метрів і півтора метра в глибину. За попередньою інформацією, вибух стався під трубою, його причини поки що незрозумілі.

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Нагадаємо, 2 квітня в Санкт-Петербурзі в кафе Street Food Bar № 1, яке належить засновнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину, стався вибух. У цей момент у закладі проходив "творчий вечір" російського пропагандаста і "воєнкора" Владлена Татарського. Унаслідок вибуху Татарський загинув, ще 32 людини постраждали.