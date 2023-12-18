У Саксонії бургомістром обрали представника АдН

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" втретє цього року досягла успіхів на місцевих виборах. Її представник Тім Лохнер був обраний бургомістром саксонського міста Пірна.

Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) досягла чергового успіху - кандидат від неї, за попередніми даними, у неділю, 17 грудня, переміг на виборах бургомістра у саксонському місті Пірна.

У другому турі виборів Тім Лохнер (Tim Lochner), набравши 38,54 відсотка голосів, обійшов двох своїх суперників - Катрін Доллінґер-Кнут (Kathrin Dollinger-Knuth) з Християнсько-демократичного союзу та Ральфа Тіле (Ralf Thiele) від Вільних виборців. Кандидати від інших партій, які не пройшли до цього туру голосування, закликали своїх прихильників голосувати за Доллінґер-Кнут.

Населення Пірни складає близько 40 тисяч людей, у виборах взяли участь 53,8 відсотка виборців.

Цього року представник АдН Ханнес Лот (Hannes Loth) був обраний бургомістром невеликого міста Раґун-Єсніц у федеральній землі Саксонія-Ангальт. Ще один представник АдН, Роберт Зессельман (Robert Sesselmann), виграв вибори в окрузі Зоннеберг у федеральній землі Тюрінгія, на кордоні з Баварією, ставши ландратом (главою округу).

Примітно, що саме у цих трьох землях, де представники АдН здобули важливі перемоги - Саксонії, Саксонії-Ангальт та Тюринґії - земельні спілки партії визнані Відомством з охорони конституції стійко правоекстремістськими. Внаслідок цього відомство може без обмежень використовувати усі засоби спецслужб для отримання інформації про екстремістську активність регіональних відділень АдН.