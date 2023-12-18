У Саксонії бургомістром обрали представника АдН
Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) досягла чергового успіху - кандидат від неї, за попередніми даними, у неділю, 17 грудня, переміг на виборах бургомістра у саксонському місті Пірна.
У другому турі виборів Тім Лохнер (Tim Lochner), набравши 38,54 відсотка голосів, обійшов двох своїх суперників - Катрін Доллінґер-Кнут (Kathrin Dollinger-Knuth) з Християнсько-демократичного союзу та Ральфа Тіле (Ralf Thiele) від Вільних виборців. Кандидати від інших партій, які не пройшли до цього туру голосування, закликали своїх прихильників голосувати за Доллінґер-Кнут.
Населення Пірни складає близько 40 тисяч людей, у виборах взяли участь 53,8 відсотка виборців.
Цього року представник АдН Ханнес Лот (Hannes Loth) був обраний бургомістром невеликого міста Раґун-Єсніц у федеральній землі Саксонія-Ангальт. Ще один представник АдН, Роберт Зессельман (Robert Sesselmann), виграв вибори в окрузі Зоннеберг у федеральній землі Тюрінгія, на кордоні з Баварією, ставши ландратом (главою округу).
Примітно, що саме у цих трьох землях, де представники АдН здобули важливі перемоги - Саксонії, Саксонії-Ангальт та Тюринґії - земельні спілки партії визнані Відомством з охорони конституції стійко правоекстремістськими. Внаслідок цього відомство може без обмежень використовувати усі засоби спецслужб для отримання інформації про екстремістську активність регіональних відділень АдН.