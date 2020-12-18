У Римі затримали двох підозрюваних в шпигунстві на РФ

Правоохоронні органи в Римі затримали двох підозрюваних в шпигунстві на користь Росії. Йдеться про старшого офіцера ВМС Італії та військового співробітника російського посольства в Римі, повідомили італійські карабінери в середу, 31 березня.

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Обох підозрюваних затримали на таємній зустрічі напередодні ввечері під час передачі італійцем документів в обмін на грошову винагороду. Імена затриманих не повідомляють. В операції із затримання ймовірних шпигунів брали участь італійські спецслужби.

У зв'язку з інцидентом в МЗС Італії викликали посла Росії в Римі. У російському посольстві підтвердили факт затримання співробітника апарату військового аташе. "Обставини події з'ясовуються. Коментувати те, що трапилося, по суті зараз вважаємо недоцільним. У будь-якому випадку розраховуємо, що подія не позначиться на двосторонніх відносинах Росії і Італії", - цитують російські ЗМІ заяву посольства.

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Тим часом глава міністерства закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо повідомив у соцмережі Twitter, що Рим вишле двох представників російської влади, які, на думку італійської сторони, пов'язані зі справою про шпигунство.

"Ми висловили послу РФ в Італії рішучий протест італійського уряду та поінформували про негайне видворення двох російських офіційних осіб, які замішані цій серйозній справі", - написав глава МЗС Італії.