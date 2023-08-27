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КатастрофиРумунія

У Румунії вибухнула заправка: є загиблі й десятки поранених

Роман Губа
27 серпня 2023 р.

Вибухи пролунали біля Бухареста на АЗС, яка не мала дозволу на роботу. Більшість постраждалих - пожежники. Румунська влада попросила допомоги з лікуванням поранених у країн ЄС.

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Наслідки пожежі на АЗС у комуні Креведія
Наслідки пожежі на АЗС у комуні КреведіяФото: Daniel Mihailescu/AFP via Getty Images

Двоє людей загинули, 56 отримали поранення внаслідок двох вибухів на неліцензованій автозаправній станції (АЗС) зрідженого нафтового газу (LPG) у Румунії, повідомляє в неділю, 27 серпня агентство AFP.

АЗС вибухнула в комуні Креведія поблизу столиці Бухареста пізно ввечері 26 серпня. Двоє загиблих були подружньою парою. Як повідомили журналістам у департаменті з надзвичайних ситуацій, у чоловіка стався серцевий напад, а жінка померла від сильних опіків.

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Більшість постраждалих - пожежники, які ліквідовували наслідки першого вибуху та постраждали від другого. Поранення дістали 39 рятувальників, четверо правоохоронців і 13 цивільних. Двох пожежників і двох цивільних з важкими опіками вночі транспортували на лікування до Італії та Бельгії.

Румунія також попросила допомоги через Механізм цивільного захисту Європейського Союзу для лікування ще 18 постраждалих з опіками, на що зголосилися Австрія, Німеччина та Норвегія, повідомив єврокомісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич. 

Наразі невідомо, що спричинило вибухи. Прокуратура проводить розслідування. На час вибуху станція не працювала, адже була закрита через виявлені під час перевірок порушення.

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