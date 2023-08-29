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У Румунії в ДТП потрапив автобус з українцями, є постраждалі

Анастасія Шепелева
29 серпня 2023 р.

Як повідомляють румунські ЗМІ, автобус, в якому перебували 40 українців, врізався в обмежувач висоти. Поранень зазнали 15 людей.

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Дорога. Дорожній знак. ДТП.
Постраждалі отримали травми голови та кінцівокФото: picture-alliance/dpa/F. Gabbert

У румунському місті Неводарі в понеділок увечері, 28 серпня, автобус, в якому перебувало 40 українських пасажирів, врізався в обмежувач висоти. Внаслідок ДТП постраждали 15 людей, повідомляє румунське Televiziunea Română (TVR).

За даними видання, вісьмох українців госпіталізували до лікарні округу Констанца. Серед отриманих пошкоджень -  травми голови, верхніх і нижніх кінцівок.

В ДТП в Італії постраждали 15 українців

Напередодні, 25 серпня, в Італії розбився автобус з українськими туристами. Автобус протаранив польську вантажівку з фруктами та овочами, яка стояла на місці. Поранень зазнали 15 людей, серед них - семеро дітей.

Водій та шестеро пасажирів опинились затиснутими в уламках автобуса. Четверо з них отримали тяжкі травми. Для їхнього порятунку був задіяний гелікоптер. Серед них було двоє дітей, яких госпіталізували до реанімації, але зараз загрози їхньому життю немає. Натомість одна жінка - у вкрай важкому стані.

Читайте також: ДТП на Вінниччині: 12 загиблих, серед них шестеро дітей

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