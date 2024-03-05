Розвідка Британії: РФ не направить танки "Армата" в Україну

Новітні російські танки Т-14 "Армата" навряд будуть задіяні у війні проти України, вважає військова розвідка Британії. Це обумовлено їхньою високою вартістю і страхом РФ втратити "престижну" машину.

Військова розвідка Великобританії вважає "вельми вірогідним", що Росія не спрямує свої новітні танки Т-14 "Армата" для участі у війні проти України, йдеться у звіті розвідки, оприлюдненому міністерством оборони Сполученого Королівства у соцмережі Х вівторок, 5 березня.

Розвідники звертають увагу на те, що у грудні 2022 року танки "Армата" були помічені на тренуваннях неподалік від кордону з Україною, а російські державні медіа писали, що їх спрямують на фронт.

Втім, підтвердженої інформації про їхнє розгортання наразі немає, а днями генеральний директор російського оборонного концерну "Ростех" Сергій Чемезов заявив, що їх не надсилатимуть на фронт через високу вартість виробництва.

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Розвідка Великобританії також доходить висновку, що на війну в Україну "Армати" не потраплять через "вимоги щодо виробництва більшої кількості основних бойових танків, які можуть бути задоволені лише іншими варіантами".

Водночас розвідники наводять і інший аргумент, який утримує РФ від такого кроку, а саме "потенційну репутаційну шкоду через втрату "престижної" машини в бою".

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