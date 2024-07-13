У Ростовській області РФ після атаки дрона палає нафтобаза

Російське міноборони заявило про атаку кількох дронів у ніч на 13 липня. У Ростовській області палає нафтобаза, і, за даними російськомовних Telegram-каналів, пожежу не вдається локалізувати.

У Ростовській області Росії вранці у суботу, 13 липня, після атаки безпілотника зайнялася нафтобаза в Цимлянському районі. За попередніми даними, які повідомила влада регіону, минулося без постраждалих. Пожежі присвоєний третій ранг складності.

Відео пожежі публікують російськомовні Telegram-канали. Зокрема, за даними Mash, у резервуарах на нафтобазі зберігали бензин та дизельне пальне. Локалізувати вогонь досі не вдалося, повідомляє ресурс.

Українські Сили оборони чи спецслужби наразі не коментували причину пожежі в Росії. Втім, останнім часом після повідомлень з РФ про атаки дронів і загоряння на нафтобазах та подібних об'єктах українські відомства заявляють, що дрони запускалися їхніми силами. У червні 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомляв, що Служба безпеки України уразила понад 30 нафтопереробних заводів та нафтобаз в Росії.

Тим часом російське міністерство оборони заявило, що у ніч на 13 липня сили російської протиповітряної оборони нібито перехопили та знищили два безпілотники над територією Ростовської області та по одному дрону над територією Бєлгородської та Курської областей.

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