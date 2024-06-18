У Ростовській області після дронової атаки горить нафтобаза

У місті Азов Ростовської області внаслідок атаки БпЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами, заявила влада регіону.

У місті Азов Ростовської області у ніч на вівторок, 18 червня, внаслідок атаки безпілотника спалахнули резервуари з нафтопродуктами, про що повідомив губернатор регіону Василь Голубєв.

За його словами, внаслідок атаки жертв немає, а підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню. Згодом він додав, що для гасіння пожежі задіяно 208 осіб та 39 одиниць техніки, а також пожежний потяг.

Як повідомили в російському МНС, обсяг пожежі складає 5 тисяч кубометрів.

Своєю чергою, російські Telegram-канали опублікували відео пожежі на нафтобазі в Азові.

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Нагадаємо, що, за даними генерального штабу Збройних сил України, внаслідок атаки на Новошахтинський завод у Ростовській області 5 червня, Росія втратила 1,5 мільйона тон нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 мільйонів доларів.