У Ростові-на-Дону горіла будівля прикордонуправління ФСБ

За версією влади РФ, вибух і пожежа в прикордонному управлінні в Ростовській області сталися внаслідок короткого замикання.

У російському Ростові-на-Дону в четвер, 16 березня, сталася пожежа в будівлі, що належить регіональному управлінню Прикордонної служби ФСБ РФ. Очевидці також повідомили про сильний вибух перед її початком.

Пожежа почалася в господарському приміщенні, після чого вогонь поширився на площі понад 800 квадратних метрів. Пізніше в Telegram-каналах з'явилося відео з камери відеоспостереження, на яке потрапив момент вибуху, який передував пожежі.

У РФ назвали причиною пожежі коротке замикання

За словами губернатора Ростовської області Василя Голубєва, причиною загоряння стало, за попередніми даними, коротке замикання. Через те, що вогонь поширювався, вибухнули ємності з паливно-мастильними матеріалами, пояснив Голубєв. Зі свого боку МНС РФ повідомило, що на складі зброї ФСБ загорівся силовий кабель і полум'я перекинулося на резервуари з 10 тоннами палива.

"О 12.20 у ремонтній майстерні гаражного боксу апарату ПУ ФСБ Росії в Ростовській області сталося загоряння паливно-мастильних матеріалів, що спричинило вибух і часткове руйнування будівлі", - ідеться в повідомленні ФСБ РФ. Водночас джерело місцевого видання "161" у силових структурах розповіло, що на складі детонували боєприпаси.

Унаслідок пожежі загинули три людини, повідомляє агенція "Інтерфакс" із посиланням на екстрені служби. Наразі пожежу повністю ліквідували.

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