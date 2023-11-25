У Росії збільшили поріг призовного віку

Уряд РФ затвердив зміни у галузі військового обліку, що передбачають підвищення призовного віку до 30 років уже з 1 січня 2024 року. Під призов потраплять на 2 млн більше росіян.

Уряд Росії в п'ятницю, 24 листопада, затвердив постанову про приведення у відповідність нормативної бази щодо військового обліку зі змінами до законодавства, ухваленими парламентом. Згідно з цими змінами, до армії Росіївже з 1 січня 2024 року здійснюватимуть призов чоловіків віком від 18 до 30 років. Досі максимальний вік призовників становив 27 років.

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З новими віковими кордонами під призов у 2024 році потраплять приблизно на 2 мільйони більше російських чоловіків, ніж потрапили б за старими - 9,14 мільйона чоловіків замість 6,8 мільйона, підрахував науковий співробітник Інституту економічної політики ім. Гайдара Ігор Єфремов.

Демограф Олексій Ракша на основі свого аналізу називає схожу цифру. При цьому дослідники зазначають, що це приблизні розрахунки, які можуть бути неточними через помилки під час перепису населення, неможливість урахування міграції та інших факторів.

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