У Росії збільшать поріг призовного віку до 30 років

Осінній призов на строкову військову службу в РФ ще торкнеться 18-27 річних, а весняний 2024 року - вже 18-30 річних.

Державна дума РФ вирішила не підвищувати нижню межу призовного віку з 18 до 21 року, тоді як верхню планку піднімуть з 27 до 30 років. Про це повідомив голова комітету з оборони Андрій Картаполов у п'ятницю, 21 липня. Таким чином, призовний вік у РФ становитиме не 18-27 років, а 18-30 років.

"Головна поправка, що верхня межа - це 30 років. Нижню межу призовного віку вирішили залишити 18 років, тому що дуже багато хлопців хочуть піти служити саме у 18 років", - цитують його російські ЗМІ.

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Раніше планувалося підняти нижню межу призовного віку з 18 до 21 року, а верхню - з 27 до 30 років. Змінити вік призову на строкову службу з 18-27 до 21-30 років запропонував міністр оборони РФ Сергій Шойгу наприкінці минулого року в межах реформи збройних сил.

Нові норми щодо зміни призовного віку на 18-30 років почнуть діяти з весняного призову 2024 року. Осіннього призову 2023 року вони не торкнуться.

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