У Росії заочно заарештували Акуніна та Арестовича

Суд у Москві заочно заарештував на два місяці російського письменника Бориса Акуніна та українського експолітика Олексія Арестовича, звинувачених у "фейках" про армію РФ та "пропаганду тероризму".

Басманний районний суд Москви заочно заарештував російського письменника Бориса Акуніна та українського блогера та колишнього позаштатного радника Офісу президента України Олексія Арестовича. Про це у вівторок, 6 лютого, повідомила пресслужба московських судів загальної юрисдикції.

Як зазначається у заяві суду, Акунін, справжнє ім'я якого Григорій Чхартишвілі, звинувачується за статтею про "публічні заклики до тероризму" та "пропаганду тероризму", а також за статтею про "фейки" про російську армію. Йому заочно призначено арешт на два місяці, його термін обчислюватиметься з його фактичного затримання, а у разі екстрадиції чи депортації на територію РФ - з його передачі правоохоронним органам РФ, вказується далі.

Акунін критикує режим Путіна й збирає кошти на ЗСУ

Борис Акунін, який неодноразово виступав із критикою дій російської влади та війни РФ проти України, живе за межами Росії. 18 грудня 2023 року Росфінмоніторинг вніс його до переліку "терористів та екстремістів", а після того Слідчий комітет повідомив про порушення кримінальної справи за статтями про "фейки" про ЗС РФ та про "публічне виправдання тероризму". Потім у Росії розгорнулася широкомасштабна кампанія проти Акуніна, пройшли обшуки в московському видавництві "Захаров", що випускає його романи, видавництво "АСТ" припинило публікацію його творів, а низка книгарень призупинила продаж його книг.

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12 січня мін'юст РФ вніс Акуніна до реєстру "іноземних агентів". У відомстві заявили, що він нібито поширював "недостовірні відомості, спрямовані на формування негативного образу Російської Федерації та її збройних сил" та "брав участь у заходах зі збору коштів на підтримку ЗСУ". Згодом Акуніна було оголошено в міжнародний розшук.

Арестовича теж у РФ звинуватили в поширенні "фейків" про ЗС РФ

Олексія Арестовича також заочно заарештували на два місяці за звинуваченням у "публічному виправданні тероризму" та поширенні "фейків" про ЗС РФ, зазначила пресслужба московських судів. Раніше українського експолітика, так само як і російського письменника, було оголошено у міжнародний розшук.

У перші місяці війни РФ проти України Арестович був одним із найпомітніших спікерів Києва, але його було звільнено з посади позаштатного радника Офісу президента України в січні 2023 року після хвилі критики через його висловлювання про падіння російської ракети на житловий будинок у Дніпрі. Він припустив, що ракета поцілила у житловий будинок після того, як її збили українські військові, хоча згодом відмовився від своїх слів.

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У листопаді 2023 року стало відомо про порушення проти Арестовича кримінальної справиНацполіцією України.