У Росії заблокували рахунки німецького Ґете-інституту (Goethe-Institut). Це в п'ятницю, 31 березня, підтвердила офіційна представниця міністерства закордонних справ Німеччини Андреа Зассе (Andrea Sasse) на пресконференції, передає кореспондент DW у Берліні.

"Ми справді можемо підтвердити блокування рахунків і тримаємо зв'язок із Ґете-інститутом з цього приводу. Прошу поставитися з розумінням до того, що поки тривають ці розмови, ми не розголошуємо жодних подробиць", - зазначила вона, відповідаючи на запитання DW.

Тим часом у Ґете-інституті кореспонденту DW заявили, що банківські рахунки організації в Росії були заблоковані на вимогу Центрального банку РФ. "Ми розбираємося в ситуації та докладаємо всіх зусиль, щоб знайти швидке рішення, яке дасть змогу відвідувачам мовних курсів і тим, хто складає іспити, продовжувати користуватися нашими послугами. Запис на наступний триместр триває", - сказала представниця інституту Катрін Фігге (Katrin Figge).

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Ґете-інститут у світі

Німецький культурний центр імені Ґете, відомий як Ґете-інститут, представлений у 98 країнах світу. З 1992 року він працює і в Росії.

У грудні 2022 року у відповідь на запит DW у Ґете-Інституті повідомили, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну зберігають беззастережну солідарність з Києвом і своїми українськими партнерами. "Водночас ми переконані, що важливо якраз у скрутні часи підтримувати контакт із представниками громадянського суспільства та залишати канали для комунікації відкритими", - додали там.

Співпрацю з російськими державними установами і проведення публічних заходів у РФ інститут припинив після розв'язання Росією повномасштабної війни проти України.

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