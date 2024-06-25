У Росії заблокують сайти низки провідних ЗМІ Євросоюзу

У РФ заблокують понад 80 великих європейських ЗМІ. Такий крок пояснили відповіддю на заборону в ЄС російських ресурсів - РІА "Новости", "Известия" та "Российская газета".

Росія "обмежує доступ до мовлення" 81 засобу масової інформації Євросоюзу, повідомило міністерство закордонних справ РФ у вівторок, 25 червня.

Відомство назвало це рішення "заходом у відповідь" на заборону в ЄС "будь-якої активності з мовлення" російських пропагандистських ЗМІ: РІА "Новости", "Известия" та " Российская газета". Рада ЄС заборонила мовлення цих ЗМІ у травні, рішення набуло чинності з 25 червня. У ЄС заявили, що ці видання "поширюють та підтримують російську пропаганду та агресивну війну проти України".

У відповідь в РФ фактично будуть заблоковані десятки найбільших європейських видань, зокрема німецькі Der Spiegel, Die Zeit і Frankfurter Allgemeine Zeitung, іспанські El Pais і El Mundo, італійські La Stampa і La Repubblica, французькі Le Monde, Liberation і AFP, а також загальноєвропейські Politico та EUobserver.

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МЗС РФ заявило, що якщо обмеження щодо російських ЗМІ буде знято, Москва також перегляне своє рішення. У відомстві звинуватили європейські ЗМІ у нібито "систематичному розповсюдженні недостовірної інформації" про війну РФ проти України, а Євросоюз звинуватили у "ескалації".

Нагадаємо, згідно зі звітом про стан свободи слова у Європі, підготовленого Платформою щодо сприяння захисту журналістики та безпеки журналістів, яка діє під егідою Ради Європи (РЄ), у РФ фіксується стрімке погіршення стану свободи слова. У звіті згадуються факти ув'язнення російських журналістів за "розповсюдження неправдивої інформації про російську армію". Згідно з даними РЄ, у російських тюрмах нині перебуває 27 журналістів.

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