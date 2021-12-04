У Росії за місяць померли 75 тисяч інфікованих коронавірусом

У Росії в жовтні померли 74,8 тисячі осіб, у яких виявили коронавірус. Основною причиною смерті COVID-19 став у 68,7 тисячі випадків. Про це йдеться у повідомленні Федеральної служби державної статистики Росії (Росстат) від 3 грудня, передає агенція "Інтерфакс".

Третина смертей у РФ - від COVID-19

Загалом у жовтні у Росії померли 247 тисяч осіб. Частка людей, що померли цього місяця з діагностованим COVID-19, склала близько 31 відсотка від усіх летальних випадків в країні. Для порівняння, у вересні 2021 року в Росії померли 44,7 тисячі хворих з коронавірусом, у серпні - 49,9, у липні - 51,4, у червні - 27,4, у травні - 18,9, у квітні - 20,6, у березні - 24,4 тисячі осіб.

Усього за час пандемії COVID-19 в Росії, за даними на кінець жовтня, померло понад 460 тисяч людей, у яких було підтверджено коронавірус. З них дві третини - у 2021 році. Офіційні дані щодо смертності за листопад ще відсутні.

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Станом на 3 грудня в Росії одне щеплення від коронавірусу отримали 72,1 мільйона людей, повний курс вакцинації пройшли майже 64 мільйони людей. Про це повідомила віце-прем'єрка країни Тетяна Голикова. За її словами, рівень колективного імунітету в цілому по Росії становить 53,7 відсотка.

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