У Росії впав фронтовий бомбардувальник Су-24
У Волгоградській області РФ розбився російський фронтовий бомбардувальник Су-24. У міністерстві оборони Росії заявили, що аварія сталась у вівторок, 12 вересня, під час виконання планового навчально-тренувального польоту.
У міноборони РФ кажуть, що бойовий літак здійснював політ без боєкомплекту і впав у безлюдній місцевості. До місця авіакатастрофи направили вертольоти Мі-8 пошуково-рятувальної служби.
У місцевому муніципалітеті стверджують, що пошкоджень на землі та жертв немає.
Російський пасажирський Airbus вимушено посадили в полі
Раніше цього дня в Новосибірській області РФ вимушено посадили в полі пасажирський літак зі 170 людьми, зокрема 23 дітьми, на борту.
"Уральські авіалінії", яким належить Airbus A320, що виконував рейс "Сочі-Омськ" заявили, що літак "здійснив екстрену посадку поза аеродромом".
Російські слідчі повідомили, що літак сів "з технічної причини".
Не перша аварія російських літаків з початку року
У серпні російський винищувач Су-30 розбився під час "навчально-тренувального польоту" в Калінінградській області РФ. Екіпаж загинув.
У липні російський штурмовик Су-25 впав в Азовське море у Краснодарському краї РФ через відмову двигуна під час "планового навчального польоту". Пілот літака хоч і катапультувався, але загинув. Того ж місяця на Камчатці розбився винищувач-перехоплювач МіГ-31, що також нібито проводив політ без боєкомплекту.
У квітні зазнав авіатрощі МіГ-31 - в Мурманській області РФ. Пілоти катапультувалися й вижили.