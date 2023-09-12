У Росії впав фронтовий бомбардувальник Су-24

У Волгоградській області РФ під час "планового навчально-тренувального польоту" зазнав аварії Су-24. Зранку у Новосибірській області через "технічні проблеми" посадили в полі Airbus зі 170 людьми на борту.

У Волгоградській області РФ розбився російський фронтовий бомбардувальник Су-24. У міністерстві оборони Росії заявили, що аварія сталась у вівторок, 12 вересня, під час виконання планового навчально-тренувального польоту.

У міноборони РФ кажуть, що бойовий літак здійснював політ без боєкомплекту і впав у безлюдній місцевості. До місця авіакатастрофи направили вертольоти Мі-8 пошуково-рятувальної служби.

У місцевому муніципалітеті стверджують, що пошкоджень на землі та жертв немає.

Російський пасажирський Airbus вимушено посадили в полі

Раніше цього дня в Новосибірській області РФ вимушено посадили в полі пасажирський літак зі 170 людьми, зокрема 23 дітьми, на борту.

"Уральські авіалінії", яким належить Airbus A320, що виконував рейс "Сочі-Омськ" заявили, що літак "здійснив екстрену посадку поза аеродромом".

Російські слідчі повідомили, що літак сів "з технічної причини".

Не перша аварія російських літаків з початку року

У серпні російський винищувач Су-30 розбився під час "навчально-тренувального польоту" в Калінінградській області РФ. Екіпаж загинув.

У липні російський штурмовик Су-25 впав в Азовське море у Краснодарському краї РФ через відмову двигуна під час "планового навчального польоту". Пілот літака хоч і катапультувався, але загинув. Того ж місяця на Камчатці розбився винищувач-перехоплювач МіГ-31, що також нібито проводив політ без боєкомплекту.

У квітні зазнав авіатрощі МіГ-31 - в Мурманській області РФ. Пілоти катапультувалися й вижили.