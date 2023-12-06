У Росії винесли перший вирок за проґавлений український удар

Двох російських військових посадили в тюрму після "раптового нападу з боку ЗСУ" на складу боєприпасів і техніки в Бєлгородській області РФ.

У Росії 5 грудня винесли перший вирок у справі про невідбитий "раптовий напад з боку Збройних сил України" (ЗСУ).

Суд у Москві засудив підполковника Анатолія Бондарєва і майора Дмитра Дмитракова до чотирьох років тюрми, визнавши їх винними в порушенні правил бойового чергування щодо "відбиття раптового нападу на територію РФ".

Засуджені вже відбули понад півтора року строку, перебуваючи під слідством, тому незабаром зможуть претендувати на умовно-дострокове звільнення. Вони провини не визнали, а суд не став позбавляти їх офіцерських звань, тому після виходу на свободу вони зможуть повернутися в армію.

Кримінальну справу порушили навесні 2022 року після ракетного удару по складу боєприпасів і техніки в Бєлгородській області РФ. Унаслідок вибухів і пожеж загинули семеро російських військових, 43 дістали поранення. 15 одиниць техніки були повністю знищені, ще три десятки - серйозно пошкоджені. Збитки становили 90 мільйонів рублів.

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