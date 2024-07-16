У Росії в двох регіонах "збої" в енергосистемі

У Ростовській області стався збій на Ростовській АЕС. У Забайкальському краї відключився енергоблок на одній з електростанцій.

Через збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській атомній електростанції в Росії в енергосистемі півдня РФ запроваджені тимчасові графіки обмеження споживання на 1,5 ГВт. Про це у вівторок, 16 липня, повідомляє російське міністерство енергетики.

Водночас у Бурятії на Гусиноозерській електростанції аварійно відключився енергоблок. Через це в енергосистемі Забайкальського краю відбулися обмеження подачі електроенергії, повідомляють російські держЗМІ з посиланням на уряд краю. Зазначається, що регіональним диспетчерським управлінням вживаються заходи щодо перерозподілу потужності, у тому числі з енергосистеми Іркутської області. Відключення торкнулися 75 населених пунктів, 190 соціально значущих об'єктів, понад 115 тисяч людей, пише "Интерфакс".

Причини збоїв і відключень не повідомляються.