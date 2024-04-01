У Росії сталися масштабні пожежі на двох заводах

У підмосковному місті Хотьково спалахнула пожежа на заводі, що виробляє електроізолюючі матеріали. Також горів цех компанії, яка виробляє електрообладнання на території "Уралмашзаводу" в Єкатеринбурзі.

На териториторії двох заводів у Росії у понеділок, 1 квітня, спалахнули пожежі, про що повідомляють Telegram-канали.

Так, у підмосковному місті Хотьково спалахнула пожежа на заводі "Електроізоліт", що спеціалізується на виробництві електроізолюючих матеріалів і вважається провідним у своїй галузі.

Спершу повідомлялось, що пожежа охопила 3000 кв.м, а згодом у міністерстві надзвичайних ситуацій РФ зазначили, що її локалізували на площі 150 кв.м. За попередніми даними, горів цех, у якому виготовлялися машини для просочення лакотканини.

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Крім цього, після опівдня повідомлялося про пожежу, яка охопила 4500 кв.м на "Уралмашзаводі" у Єкатеринбурзі, який є одним з найбільших у Росії підприємств важкого машинобудування та частиною оборонно-промислового комплексу РФ.

Telegram-канал Nexta опублікував велику кількість відео та фото пожежі "на військовому підприємстві Уралмаш у Єкатеринбурзі".

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Втім, як стверджують представники підприємства, пожежа сталася у будівлі, яка знаходиться на його території, "але йому не належить". У МНС РФ заявили, що горів цех з виробництва трансформаторів.

Згодом Telegram-канали повідомили, що горить цех компанії "Енерготрансбуд", яка виробляє електрообладнання.

Україна поки ніяким чином не коментувала причини виникнення цих пожеж.