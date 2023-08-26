У Росії спалахнула сильна пожежа на складі піротехніки

Внаслідок займання на складі піротехніки в російському місті Кемерово конструкції не витримали, будівля обвалилась.

У російському місті Кемерово в суботу, 26 серпня, сталася пожежа на складі піротехніки.

Як повідомило міністерство надзвичайних ситуацій РФ, 30 пожежників з 11 одиницями техніки локалізували вогонь на площі 750 квадратних метрів, а згодом ліквідувати.

Російські Telegram-канали пишуть, що "конструкції не витримали, будівля обвалилась".

Нагадаємо, що 9 серпня потужний вибух пролунав на території російського Загорського оптико-механічного заводу. Там, за офіційною інформацією, загинула жінка, постраждали десятки осіб, а восьмеро досі вважаються зниклими безвісти.

За версією слідства, причиною вибуху стало порушення вимог промислової безпеки одним з орендаторів, який займався виробництвом і продажем професійних салютних установок і феєрверків, у тому числі на замовлення міністерства оборони РФ.

Сам завод, за даними ЗМІ, постачав оптику російським силовим структурам і брав участь у розробці бомбардувальника нового покоління.

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