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У Росії спалахнула сильна пожежа на складі піротехніки

Олександра Іванова | Роман Губа
26 серпня 2023 р.

Внаслідок займання на складі піротехніки в російському місті Кемерово конструкції не витримали, будівля обвалилась.

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Пожежники під містом Кемерово в РФ (архівне фото)
Робота пожежників під Кемеровим у РФ (архівне фото)Фото: The Kemerovo Region Branch of the Russian Emergency Situations Ministry/TASS/dpa/picture alliance

У російському місті Кемерово в суботу, 26 серпня, сталася пожежа на складі піротехніки.

Як повідомило міністерство надзвичайних ситуацій РФ, 30 пожежників з 11 одиницями техніки локалізували вогонь на площі 750 квадратних метрів, а згодом ліквідувати.

Російські Telegram-канали пишуть, що "конструкції не витримали, будівля обвалилась".

Нагадаємо, що 9 серпня потужний вибух пролунав на території російського Загорського оптико-механічного заводу. Там, за офіційною інформацією, загинула жінка, постраждали десятки осіб, а восьмеро досі вважаються зниклими безвісти.

За версією слідства, причиною вибуху стало порушення вимог промислової безпеки одним з орендаторів, який займався виробництвом і продажем професійних салютних установок і феєрверків, у тому числі на замовлення міністерства оборони РФ.

Сам завод, за даними ЗМІ, постачав оптику російським силовим структурам і брав участь у розробці бомбардувальника нового покоління. 

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