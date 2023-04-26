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Літак МіГ-31К (модифікація з можливістю підвісу ракети "Кинджал"), архівне фото
Літак МіГ-31К (модифікація з можливістю підвісу ракети "Кинджал"), архівне фотоФото: Vadim Savitsky/Russian Defence Ministry/picture alliance
КонфліктиРосійська Федерація

У Росії розбився винищувач МіГ-31

Максим Сидоржевський
1 год. тому

Військовий літак МіГ-31 розбився у Мурманській області РФ. У російському міноборони кажуть, що винищувач виконував "плановий навчальний політ". Пілоти встигли катапультуватися.

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У Мурманській області РФ у середу, 26 квітня, розбився військовий літак.

За інформацією видань Mash і Baza, винищувач-перехоплювач МіГ-31 зазнав аварії в районі селища Риж-Губа. Льотчики встигли катапультуватися і зачепилися за гілки. На кадрах, які публікують Telegram-канали, видно, як літак загоряється і падає вниз.

Пізніше міністерство оборони РФ підтвердило факт аварії МіГ-31. Там кажуть, що винищувач виконував "плановий навчальний політ". Обидва льотчики катапультувалися, їхньому життю і здоров'ю нічого не загрожує, ідеться в повідомленні міноборони.

Нагадаємо, пізно ввечері 20 квітня у центральній частині російського Бєлгорода вибухнула авіаційна бомба, яку впустив на місто військовий винищувач-бомбардувальник Су-34. У міністерстві оборони РФ назвали те, що трапилося, "нештатним сходом авіаційного боєприпасу".

23 лютого у Бєлгородській області розбився російський військовий літак Су-25, пілот загинув.

Читайте також: У Росії впав військовий літак Іл-76, є загиблі

За даними генерального штабу Збройних сил України, з початку російського вторгнення українські захисники знищили 308 літаків і 294 гвинтокрилів російської армії.

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