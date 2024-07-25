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У Росії розбився ударний гелікоптер Мі-28

Дмитро Шварц
25 липня 2024 р.

Екіпаж вертольота загинув. Попередня причина авіатрощі, яка сталась у Калузькій області, - технічна несправність.

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Російський гелікоптер Мі-28
Попередня причина авіатрощі - технічна несправністьФото: Yury Kirsanov/Aviation-Images/picture alliance

Російський військовий гелікоптер Мі-28 розбився у Жиздринському районі Калузької області у четвер, 25 липня. "На місці аварії працює оперативна група та рятувальники", - цитують російські держЗМІ губернатора регіону Владислав Шапшу.

У російському міністерстві оборони зазначили, що вертоліт, який зазнав катастрофи, виконував плановий політ. Екіпаж загинув. Попередня причина авіатрощі - технічна несправність.

Зазначається, що гелікоптер упав у безлюдній місцевості в Калузькій області, на землі руйнувань немає.

Мі-28 - ударний гелікоптер, призначений для пошуку та знищення бронетехніки, інженерних укріплень, повітряних цілей та живої сили противника. Він також здатний патрулювати місцевість та проводити розвідку.

Нагадаємо, українські військові 23 липня в Донецькій області збили російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25, намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони України. Ще один Су-25 бійці цієї бригади збили 7 липня

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