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Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

У Росії зупинили видачу біометричних закордонних паспортів

Анатолій Арні | Євгенія Наконечна
4 год. тому

Припинення прийому заявок громадян РФ на біометричні закордонні паспорти пояснюють технічними причинами. Раніше в Росії заморозили проєкт внутрішніх "цифрових" паспортів у вигляді пластикових карток через нестачу чипів.

https://www.dw.com/uk/u-rosii-prizupinili-vidacu-biometricnih-zakordonnih-pasportiv/a-62948628

Громадяни Росії зіткнулися з неможливістю подання заявок на отримання закордонного паспорта "нового зразка" - документа строком дії 10 років із біометричними даними. Міністерство закордонних справ РФ підтвердило 26 серпня "призупинення" прийому заявок, посилаючись на "технічні причини".

"З технічних причин з 26 серпня 2022 року тимчасово припиняється прийом заяв на видачу паспортів, які містять електронний носій інформації (терміном дії 10 років). Про поновлення прийому буде повідомлено додатково", - зазначає відомство.

Заявки на біометричні паспорти також припинили приймати у російських консульствах за кордоном. У повідомленні на консульському інформаційному порталі РФ зазначається, що документи перестали видавати тимчасово "через необхідність переформатування електронного носія". При цьому оформлення закордонних паспортів старого зразка продовжується без змін.

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У червні видання Forbes писало, що російське міністерство цифрового розвитку на невизначений час заморозило проєкт внутрішніх "цифрових" паспортів у вигляді пластикових карток з чипом. Однією з причин джерело видання назвало сумніви чиновників у тому, що для реалізації ідеї знайдеться достатня кількість чипів.

Росія зіткнулась з дефіцитом матеріалів через війну

З початку повномасштабного військового вторгнення в Україну в Росії зіткнулися з нестачею матеріалів, пристроїв і ресурсів у різних виробничих сферах через запроваджені проти країни санкції.

Наприклад, російським фармацевтичним компаніям не вистачає хроматографічних колонок - пристроїв, які використовують при розробці нових ліків і контролю якості при випуску вже зареєстрованих препаратів.

Тим часом оператори зв'язку вказують на можливі майбутні збої в роботі мереж через дефіцит обладнання.

Неможливість придбати комплектуючі призвела до того, що російські авіакомпанії, включно з "Аерофлотом", почали розбирати лайнери для отримання запчастин. Вдатися до такого заходу в червні офіційно рекомендував уряд РФ.

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