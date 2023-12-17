У Росії повідомили про атаку десятків безпілотників

У небі над Липецькою, Ростовською та Волгоградською областями РФ перехоплено загалом 35 безпілотників, заявляють у російському міноборони. Про жертви та руйнування не повідомляється.

Міністерство оборони Росії повідомило про знищення системою протиповітряної оборони (ППО) загалом 35 безпілотників у небі над Липецькою, Ростовською та Волгоградською областями.

Згідно з повідомленням російського оборонного відомства, дрони збиті в ніч на неділю, 17 грудня. У Москві запевняють, що перехоплені дрони - українські.

У Ростовській області кажуть про "масову атаку безпілотників"

Тим часом губернатор Ростовської області Росії Василь Голубєв повідомив, що його регіон зазнав масової атаки українських дронів. "Сьогодні вранці сили ППО відбили масову атаку безпілотників літакового типу на територію Ростовської області в районі Морозовська та Каменська", - написав він у своєму Telegram-каналі.

За твердженням чиновника, жертв немає, а більшість безпілотників знищені.

Нагадаємо, у Росії не вперше повідомляють про атаки безпілотників з боку України. Київ зазвичай одразу не коментує такі повідомлення.