У Росії планують призивати весною за новою системою

З квітня на строкову службу в російську армію збираються призивати чоловіків віком від 18 до 30 років. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 12 січня (час київський).

++

На Херсонщині загинула людина, а ще п'ятеро осіб отримали поранення 11 січня внаслідок російських обстрілів. Армія РФ била по території області 90 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Херсон росіяни обстріляли 27 разів, у тому числі житлові квартали міста. Снаряди влучили в пологовий будинок, приватні та багатоквартирні будинки, повідомляє у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

++08:54

На Донеччині внаслідок російських обстрілів 11 січня загинув цивільний у Парасковіївці, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++08:29++

Вночі армія РФ нанесла ракетний удар по Запоріжжю. В одному з районів пошкоджені об'єкти інфраструктури та приватні житлові будинки. Люди не постраждали, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

++08:07++

З'явилися супутникові знімки з Соледара і Бахмута

Аерокосмічна компанія Maxar Technologies (США) опублікувала супутникові знімки Соледара та Бахмута на Донеччині.

На них видно знищені житлові будинки та школи в Соледарі, а в Бахмуті вздовж доріг та на полях - тисячі вирв від вибухів.

Читайте також: Бої за Соледар: що потрібно знати про передмістя Бахмута та його підземелля

++07:44++

Генштаб ЗСУ заявляє про ліквідацію понад сотні окупантів у Соледарі

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) заявляє про ліквідацію понад сотні російських окупантів у районі Соледара, за який точаться запеклі бої на Донеччині.

Як ідеться у ранковому зведенні генштабу, 11 січня ЗСУ відбили російські атаки в районах двох населених пунктів Луганської області та 10 - Донецької, в тому числі - в районі Бахмута.

За минулу добу російські війська завдали чотирьох ракетних (по цивільних об'єктах міст Лиман і Часів Яр на Донеччині) та 23 авіаційних ударів, а також здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню в інших локаціях.

Українська ж авіація завдала 20 ударів по районах зосередження окупантів, а також трьох ударів по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів. Також військові збили гелікоптер Ка-52 та два розвідувальних дрони типу "Орлан-10". Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, сім районів зосередження сил РФ і три їхні склади боєприпасів.

Росія, за даними генштабу, оголосила набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній "Щит" і "Русич" у анексованому Криму. "Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті - офіцери. Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України", - йдеться в повідомленні.

++07:30++

У Росії призиватимуть весною за новою системою

З весни на строкову службу в російську армію призиватимуть до 30 років. Як заявив голова комітету Державної думи РФ з оборони Андрій Картаполов парламентській газеті, до початку весняного призову військові комісаріати повинні визначити, скільки людей підпадають під нові вимоги.

Підвищення призовного віку (з 21 до 30 років замість з 18 до 27 років) наприкінці грудня ініціював міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Офіційно в документи зміни не вносили. Картаполов заявив, що процес відбуватиметься поетапно та займе від року до трьох. Поки що, за його словами, йдеться про підвищення саме верхньої межі призовного віку: "Умовно кажучи, у віданні військкомату перебуває 100 осіб віком від 21 року до 30 років, які не проходили військову службу і не мали на те достатніх підстав. А завдання - 200 осіб. Відповідно, половину з них становитимуть люди віком 18 років, як і було раніше, половину - люди від 21 року до 30 років".

Весняний призов на строкову службу в Росії має відбутися з 1 квітня до 15 липня.

Читайте також новини дня за 11 січня.