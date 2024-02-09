В РФ палав НПЗ: ЗМІ кажуть про удар дронів СБУ (оновлено)

Міністерство оборони Росії заявляє про збиття 19 українських безпілотників над чотирма регіонами РФ та Чорним морем. На нафтопереробному заводі в Ільському гасили пожежу.

Міністерство оборони РФ стверджує, що вночі над чотирма різними регіонами Росії та Чорним морем було збито 19 нібито українських безпілотників. У повідомленні відомства у Telegram вранці у п'ятницю, 9 лютого, вказано, що російські системи протиповітряної оборони вночі "перехопили і знищили" два безпілотники в Курській, п'ять у Брянській, чотири у Орловській, два у Краснодарській областях, а також ще шість - над Чорним морем".

Губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков написав у Telegram, що безпілотники були націлені на об'єкти паливно-енергетичного комплексу в області.

Водночас російські рятувальні служби у Краснодарському краї заявили, що вночі спалахнула пожежа на території Ільського нафтопереробного заводу. У повідомленні не зазначається, чи була ця пожежа спричинена атакою безпілотників.

Українські уповноважені особи наразі не коментували закиди російської сторони.

ЗМІ: Дрони СБУ атакували два заводи в Краснодарському краї

Згодом низка українських ЗМІ, зокрема агенція "Інтерфакс-Україна ", з посиланням на власні джерела повідомили, що безпілотники Служби безпеки України (СБУ) атакували два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї РФ - Ільський і Афіпський.

"Атаки СБУ по російських нафтопереробних заводах тривають. Цього разу безпілотники служби вдарили відразу по двох НПЗ у Краснодарському краї - не лише по Ільському, а й по Афіпському", - розповів співрозмовник агентства.

Розповідаючи, зокрема, про результати атаки по Ільському НПЗ,співрозмовник агенції зазначив: "Виникла велика пожежа, уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 мільйона тонн на рік. А без неї ворог не зможе виробляти дизпальне для військових потреб". Він уточнив, що ціна такої установки становить 50 мільйонів доларів.

За його словами, обидва об'єкти розташовані на відстані близько 20 кілометрів один від одного, росіяни навіть були змушені піднімати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ, пише агенція.

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Пожежі на нафтопереробних заводах у РФ

В останні місяці Україна, вочевидь, збільшила кількість атак безпілотників на російську територію - в основному на прикордонні регіони, але також на Москву і Санкт-Петербург. Час від часу під ударом опиняються і інфраструктурні об'єкти. Зокрема, на початку лютого наслідок атаки дрона виникла пожежа на Волгоградському нафтопереробному заводі компанії "Лукойл". Цей завод є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.

На Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї РФ теж вже траплялися пожежі. Зокрема, на початку травня 2023 року на заводі два дні поспіль ставалися загоряння.

Росія постійно атакує Україну з повітря

Від початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала 24 лютого 2022 року, Україна зазнає постійних повітряних атак з боку російських військ. За даними ООН, протягом майже двох років війни Моніторингова місія організації з прав людини зафіксувала загибель в Україні понад 10 тисяч цивільних і поранення 20 тисяч людей.

Місія ООН підтвердила, що в Україні тільки в січні 2024 року 158 цивільних були вбиті і 438 - поранені, що продовжує тенденцію до зростання жертв серед цивільного населення. Підтверджені втрати серед цивільного населення в січні були на 37 відсотків вищими, ніж у листопаді 2023 року, зазначається в останньому звіті місії від 6 лютого.