У Росії палав Ільський НПЗ: МО РФ заявляє про атаку дронами

Міністерство оборони Росії заявляє про збиття 19 українських безпілотників над чотирма регіонами РФ та Чорним морем. На нафтопереробному заводі в Ільському гасили пожежу.

Міністерство оборони РФ стверджує, що вночі над чотирма різними регіонами Росії та Чорним морем було збито 19 нібито українських безпілотників. У повідомленні відомства у Telegram вранці у п'ятницю, 9 лютого, вказано, що російські системи протиповітряної оборони вночі "перехопили і знищили" два безпілотника в Курській, п'ять у Брянській, чотири у Орловській, два у Краснодарській областях а також ще шість - над Чорним морем".

Губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков написав у Telegram, що безпілотники були націлені на об'єкти паловно-енергетичного комплекса у області.

Водночас російські рятувальні служби у Краснодарському краї заявили, що вночі спалахнула пожежа на території Ільського нафтопереробного завода. У повідомленні не зазначається, чи була ця пожежа спричинена атакою безпілотників.

Українські уповноважені особи наразі не коментували закиди російської сторони.

В останні місяці Україна, вочевидь, збільшила кількість атак безпілотників на російську територію - в основному на прикордонні регіони, але також на Москву і Санкт-Петербург. Час від часу під ударом опиняються і інфраструктурні об'єкти. Зокрема, на початку лютого наслідок атаки дрона виникла пожежа на Волгоградському нафтопереробному заводі компанії "Лукойл". Цей завод є найбільшим виробником нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі РФ.

На Ільському нафтопереробному заводі в Краснодарському краї РФ теж вже траплялися пожежі. Зокрема, на початку травня 2023 року на заводі два дні поспіль ставалися загоряння.

Росія постійно атакує Україну з повітря

Від початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала 24 лютого 2022 року, Україна зазнає постійних повітряних атак з боку російських військ. За даними ООН, протягом майже двох років війни Моніторингова місія організації з прав людини зафіксувала загибель в Україні понад 10 тисяч цивільних і поранення 20 тисяч людей.

Місія ООН підтвердила, що в Україні тільки всічні 2024 року158 цивільних були вбиті і 438 - поранені, що продовжує тенденцію до зростання жертв серед цивільного населення. Підтверджені втрати серед цивільного населення в січні були на 37 відсотків вищими, ніж у листопаді 2023 року, зазначається в останньому звіті місії від 6 лютого.