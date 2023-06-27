  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаРосійська Федерація

У Росії оштрафували Google на 47 мільйонів доларів

Анастасія Шепелева | Олександра Іванова
3 год. тому

Google заплатить у Росії штраф, оскільки, на думку російського регулятора, компанія зловживала своїм монопольним становищем.

https://p.dw.com/p/4T7jU
Лого Google
Лого GoogleФото: Mike Blake/REUTERS

Компанія Alphabet Inc., що володіє інтернет-пошуковиком Google, має виплатити в Росії штраф у розмірі 4 мільярдів рублів (у перерахунку: 47 мільйонів доларів). Про це рішення мирового суду Пресненського району Москви повідомила пресслужба Федеральної антимонопольної служби (ФАС) Росії у вівторок, 27 червня.

Зазначається, що рішення про стягнення штрафу було ухвалено у зв'язку з несплатою в строк іншого штрафу, призначеного ФАС американській компанії раніше.

Антимонопольна справа проти Google в Росії

У лютому 2022 року ФАС завершила розгляд антимонопольної справи щодо компанії Google LLC, порушеної в Росії після скарги "Регионального общественного центра интернет-технологий". Тоді у відомстві дійшли висновку, що "правила, пов'язані з формуванням, призупиненням, блокуванням акаунтів і обігу контенту користувачів на Youtube (сервісі відеохостингу, що належить компанії Google LLC. - Ред.), є непрозорими, необ'єктивними і непередбачуваними".

На підставі цього комісія ФАС визнала Google LLC винною у "зловживанні домінуючим становищем на ринку сервісів відеохостингу YouTube" і в липні 2022 року наклала на компанію оборотний (залежний від розміру виручки) штраф у розмірі понад двох мільярдів рублів.

Читайте також: У Росії блокують DW, BBC, "Радио Свобода", "Медузу", Facebook

Компанія Google LLC спробувала оскаржити штраф. Однак у листопаді 2022 року арбітражний суд Москви став на бік ФАС. 27 червня у пресслужбі російського антимонопольного регулятора нагадали, що якщо після закінчення 60 днів із моменту набрання чинності постановою суду компанія не сплачує штрафу, відомство передає інформацію судовим приставам для стягнення, а матеріали справи - до суду для притягнення до відповідальності в подвійному розмірі.

Російська влада неодноразово висувала претензії до Google через блокування різних ресурсів на YouTube. У лютому 2022 року після початку вторгнення РФ в Україну хостинг позбавив низку російських ЗМІ можливості монетизації і почав блокування сторінок деяких російських телеканалів.

Читайте також: Google навчатиме німців розрізняти фейки - також про біженців з України

Кіт Гацек із польського Щецина став зіркою соцмереж

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Одна з виявлених на деокупованій території Херсонщини російських катівень

ООН: Росія стратила 77 "затриманих" цивільних в Україні

Конфлікти4 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Сергій Шойгу і Володимир Путін, 2021 рік

Заколот Пригожина - кінець епохи Шойгу?

Заколот Пригожина - кінець епохи Шойгу?

Політика14 хв. тому
Знищена гребля Каховської ГЕС, супутниковий знімок (16 червня 2023 року)

Наскільки захищені українські ГЕС та ГАЕС?

Наскільки захищені українські ГЕС та ГАЕС?

Конфлікти7 год. тому
Фото української матері-біженки на фасаді одного з будинків Потсдама

"Приходять і забирають дітей": підігріті страхи біженців

"Приходять і забирають дітей": підігріті страхи біженців

Суспільство9 год. тому
В Україні відновлюють акцизи та ПДВ на довоєнний рівень

Повернення до акцизів та ПДВ на пальне: що буде з цінами?

Повернення до акцизів та ПДВ на пальне: що буде з цінами?

Економіка10 год. тому
Російські солдати на плацу

Крім "Вагнера": які ще ПВК із Росії воюють в Україні

Крім "Вагнера": які ще ПВК із Росії воюють в Україні

Конфлікти10 год. тому
Франка-Вальтера Штайнмаєра зустрічають у Бішкеку

Центральна Азія - великий геополітичний шпагат Європи

Центральна Азія - великий геополітичний шпагат Європи

Політика26 червня 2023 р.
На головну сторінку