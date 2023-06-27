У Росії оштрафували Google на 47 мільйонів доларів

Компанія Alphabet Inc., що володіє інтернет-пошуковиком Google, має виплатити в Росії штраф у розмірі 4 мільярдів рублів (у перерахунку: 47 мільйонів доларів). Про це рішення мирового суду Пресненського району Москви повідомила пресслужба Федеральної антимонопольної служби (ФАС) Росії у вівторок, 27 червня.

Зазначається, що рішення про стягнення штрафу було ухвалено у зв'язку з несплатою в строк іншого штрафу, призначеного ФАС американській компанії раніше.

Антимонопольна справа проти Google в Росії

У лютому 2022 року ФАС завершила розгляд антимонопольної справи щодо компанії Google LLC, порушеної в Росії після скарги "Регионального общественного центра интернет-технологий". Тоді у відомстві дійшли висновку, що "правила, пов'язані з формуванням, призупиненням, блокуванням акаунтів і обігу контенту користувачів на Youtube (сервісі відеохостингу, що належить компанії Google LLC. - Ред.), є непрозорими, необ'єктивними і непередбачуваними".

На підставі цього комісія ФАС визнала Google LLC винною у "зловживанні домінуючим становищем на ринку сервісів відеохостингу YouTube" і в липні 2022 року наклала на компанію оборотний (залежний від розміру виручки) штраф у розмірі понад двох мільярдів рублів.

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Компанія Google LLC спробувала оскаржити штраф. Однак у листопаді 2022 року арбітражний суд Москви став на бік ФАС. 27 червня у пресслужбі російського антимонопольного регулятора нагадали, що якщо після закінчення 60 днів із моменту набрання чинності постановою суду компанія не сплачує штрафу, відомство передає інформацію судовим приставам для стягнення, а матеріали справи - до суду для притягнення до відповідальності в подвійному розмірі.

Російська влада неодноразово висувала претензії до Google через блокування різних ресурсів на YouTube. У лютому 2022 року після початку вторгнення РФ в Україну хостинг позбавив низку російських ЗМІ можливості монетизації і почав блокування сторінок деяких російських телеканалів.

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