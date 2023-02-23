У Росії на кордоні з Україною розбився штурмовик Су-25

У Бєлгородській області РФ неподалік українського кордону упав російський військовий літак. У міноборони РФ кажуть про технічну несправність.

У Бєлгородській області розбився російський військовий літак, пілот загину. "Після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування в Бєлгородській області зазнав катастрофи літак Су-25 ВКС Росії", - повідомило міністерство оборони РФ у четвер, 23 лютого. За даними відомства, "літак упав у безлюдній місцевості, руйнувань на землі немає".

Згідно з попередньою інформацією, причиною аварії стала технічна несправність.

За інформацією Telegram-каналу Baza, штурмовик Су-25 упав на сарай із сіном на околиці села Оріхове Валуйського району, розташованого поблизу кордону з Україною. У результаті споруда згоріла, пише видання. Пілота, який встиг катапультуватися, відвезли до госпіталю, але він незабаром помер, повідомляє Baza.

У Росії за останні місяці неодноразово відбувалися аварії військових літаків. Зокрема, у жовтні літаки падали на житловий будинку в Іркутську та Єйську.

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