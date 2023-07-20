РФ хоче в 100 разів збільшити штраф за неявку у військкомат

У Держдуму РФ внесли поправки про посилення покарання за несвоєчасну явку до військкомату та відмову від проходження медкомісії.

До Державної думи РФ внесли поправки до законодавства, що посилюють адміністративну відповідальність за неявку до військового комісаріату, повідомляють у четвер, 20 липня, російські державні пропагандистські агентства.

Хто саме вніс поправки, ЗМІ не уточнюють, але пишуть, що їх уже схвалив комітет з державного будівництва та законодавства. Дата розгляду депутатами поки невідома.

Читайте також: У Росії в призовників вилучатимуть закордонні паспорти - закон

Штрафи за неявку у військкомат можуть зрости в сотню разів

Згідно з поправками, штраф за неявку у військкомат за повісткою без поважної причини має збільшитися в 100 разів - з 500 рублів мінімум до 40-50 тисяч.

Штраф за відмову пройти медичну комісію підвищиться зі щонайменше 500 рублів до 15-25 тисяч. Від 10 до 20 тисяч рублів штрафу каратимуть за неповідомлення військкомату про переїзд на нове місце проживання чи виїзд за кордон на понад пів року.

Штрафи, пов'язані з призовом на військову службу, передбачені також для посадових і юридичних осіб. За ненадання даних про громадян, які підлягають військовому обліку, пропонується запровадити штраф від 40 до 50 тисяч рублів, а за несповіщення громадян про виклик військкомату - на аналогічну суму для посадовців та на 350-400 тисяч рублів для юросіб.

Читайте також: У Росії позбавлятимуть громадянства за "дискредитацію" армії