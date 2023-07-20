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РФ хоче в 100 разів збільшити штраф за неявку у військкомат

Сергій Ромашенко
49 хв. тому

У Держдуму РФ внесли поправки про посилення покарання за несвоєчасну явку до військкомату та відмову від проходження медкомісії.

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Призовний пункт в анексованому Росією Сімферополі
Призовний пункт в анексованому Росією СімферополіФото: Sergei Malgavko/Tass/IMAGO

До Державної думи РФ внесли поправки до законодавства, що посилюють адміністративну відповідальність за неявку до військового комісаріату, повідомляють у четвер, 20 липня, російські державні пропагандистські агентства.

Хто саме вніс поправки, ЗМІ не уточнюють, але пишуть, що їх уже схвалив комітет з державного будівництва та законодавства. Дата розгляду депутатами поки невідома.

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Штрафи за неявку у військкомат можуть зрости в сотню разів

Згідно з поправками, штраф за неявку у військкомат за повісткою без поважної причини має збільшитися в 100 разів - з 500 рублів мінімум до 40-50 тисяч.

Штраф за відмову пройти медичну комісію підвищиться зі щонайменше 500 рублів до 15-25 тисяч. Від 10 до 20 тисяч рублів штрафу каратимуть за неповідомлення військкомату про переїзд на нове місце проживання чи виїзд за кордон на понад пів року.

Штрафи, пов'язані з призовом на військову службу, передбачені також для посадових і юридичних осіб. За ненадання даних про громадян, які підлягають військовому обліку, пропонується запровадити штраф від 40 до 50 тисяч рублів, а за несповіщення громадян про виклик військкомату - на аналогічну суму для посадовців та на 350-400 тисяч рублів для юросіб.

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