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В Росії денонсують конвенцію Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупціюФото: picture-alliance/dpa/RIA Novosti/V. Fedorenko
ПолітикаРосійська Федерація

У РФ денонсують конвенцію про відповідальність за корупцію

Ольга Лебедєва | Степан Смишляєв
43 хв. тому

Рішення про денонсацію Росією конвенції Ради Європи пов'язане з виключенням РФ з Групи держав проти корупції.

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Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної думи законопроєкт про денонсацію конвенції Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію. Документ у понеділок, 9 січня, розмістили в базі законодавчої діяльності думи.

РФ підписала цю конвенцію у січні 1999 року. Необхідність денонсації аргументують тим, що хоча раніше комітет міністрів Ради Європи виключив Росію з Групи держав проти корупції (GRECO), ця організація все ще може проводити моніторинг виконання РФ зобов'язань у межах конвенції. При цьому Росія втратила право на участь в обговоренні або прийнятті доповідей та право голосу.

У РФ такі умови називають неприйнятними і наголошують, що в рамках оціночних механізмів GRECO "Росія не повинна дискримінуватися". 

За кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за виключення Росії з організації у зв'язку з грубими порушеннями статуту, несумісними зі статусом держави-члена. 16 березня 2022 року Росію остаточно виключили з Ради Європи після її 26-річної присутності в складі органу.

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