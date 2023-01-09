У РФ денонсують конвенцію про відповідальність за корупцію
Ольга Лебедєва | Степан Смишляєв
43 хв. тому
Рішення про денонсацію Росією конвенції Ради Європи пов'язане з виключенням РФ з Групи держав проти корупції.
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Президент Росії Володимир Путін вніс до Державної думи законопроєкт про денонсацію конвенції Ради Європи про кримінальну відповідальність за корупцію. Документ у понеділок, 9 січня, розмістили в базі законодавчої діяльності думи.
РФ підписала цю конвенцію у січні 1999 року. Необхідність денонсації аргументують тим, що хоча раніше комітет міністрів Ради Європи виключив Росію з Групи держав проти корупції (GRECO), ця організація все ще може проводити моніторинг виконання РФ зобов'язань у межах конвенції. При цьому Росія втратила право на участь в обговоренні або прийнятті доповідей та право голосу.
У РФ такі умови називають неприйнятними і наголошують, що в рамках оціночних механізмів GRECO "Росія не повинна дискримінуватися".