У Росії чоловік в'їхав у військкомат і підпалив авто

У місті Гусь-Хрустальний Володимирської області РФ чоловік на автомобілі врізався в будівлю військкомату і підпалив машину. Місцевий мер назвав цього чоловіка "жертвою українських шахраїв".

У місті Гусь-Хрустальний Володимирської області Росії чоловік на автомобілі врізався в будівлю місцевого військового комісаріату і вчинив підпал машини, повідомив мер міста Олексій Соколов у Telegram увечері в середу, 25 грудня. Він звинуватив в інциденті представників України. "Чергова жертва українських шахраїв спочатку протаранив ворота паркану, а потім в'їхав у двері головного входу будівлі. Після цього він підпалив автомобіль", - ідеться в повідомленні міського голови.

Соколов уточнив, що пожежу загасили, а підозрюваного затримали і він дає свідчення поліції. Мер закликав містян "уважно ставитися до всіх дзвінків і повідомлень, в яких міститься вимога вчинити за інструкцією співрозмовника будь-які протизаконні дії", нагадавши, що за них "загрожує до 20 років позбавлення волі".

У РФ - найбільша хвиля підпалів із початку війни

Із 13 грудня в Росії сталося щонайменше 50 подібних підпалів, підрахувало видання "Медіазона" 24 грудня. За даними журналістів, це найбільша хвиля атак від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Найбільше атак припало на Москву, Московську область, Санкт-Петербург і Ленінградську область. Сумарно з 13 грудня там було здійснено понад 30 атак.

Більшість атак були здійснені 20 і 21 грудня, йдеться в повідомленні. Нападів зазнавали банки, поліцейські машини, поштові відділення та інші об'єкти на території РФ. Щонайменше шістьох затриманих за підпали в цей час звинуватили в тероризмі. Ще одинадцятьом із них закидають умисне пошкодження майна, зазначають журналісти.

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Не перша хвиля підпалів у Росії

У Росії раніше вже відзначалося кілька хвиль підпалів. Так, у липні 2023 року підпалювали переважно військкомати. Майже всі затримані не виступали проти війни або примусового призову, а, судячи з їхніх розповідей, ставали жертвами "телефонних шахраїв".

До цього хвиля аналогічних НП почалася після оголошення мобілізації восени 2022 року. У ФСБ РФ тоді заявили, що "у більшості випадків дзвінки здійснюються з території України шляхом підміни абонентських номерів на телефони довіри російських правоохоронних структур".