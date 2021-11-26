У Росії через добу після пожежі на шахті "Листвяжная" знайшли живу людину

Через понад добу після пожежі на вугільній шахті "Листвяжная" у місті Бєлово в Кемеровській області Росії рятувальники знайшли живу людину. Про це повідомив у п'ятницю, 26 листопада, в каналі у Telegram губернатор Кемеровської області Сергій Цивілев.

Також, за даними Цивілева, нині піднято на поверхню тіла шестизагиблих у шахті: троє гірників та троє рятувальників.

Перед цим чиновник повідомив про загибель 52 осіб внаслідок пожежі на шахті "Листвяжная". "Зниклих 35 гірників визнано загиблими. Загальна кількість загиблих становила 52 особи (46 шахтарів і 6 рятувальників)", - написав Цивілев.

Також, за його словами, у лікарнях досі перебуває 38 шахтарів, а також 11 рятувальників.

Нині рятувальники ізолюють ділянку гірничих виробок об'ємом 257 тисяч кубічних метрів, яка природним чином заповниться метаном, зазначив Цивілев. "Приблизно за три доби рівень газу підвищиться до 20 відсотків і небезпека вибуху знизиться. Після цього штаб ухвалить рішення щодо подальших пошукових робіт у шахті", - повідомив він.

Причини пожежі в шахті

Пожежа на шахті в Росії почалася після загоряння вугільного пилу у вентиляційному штреку на глибині 250 метрів, після цього дим через вентиляцію поширився всією шахтою, де, за даними МНС Росії, перебувало 285 осіб.

Своєю чергою, заступник генпрокурора РФ Дмитро Демешин повідомив, що, за попередніми даними, причиною пожежі став вибух метану. "Швидше за все, це був метановий вибух, зумовлений тим, що була якась іскра, яка спричинила вибух і динамічний удар. Він травмував людей, які не змогли вибратися", - цитує Демешина агенція "Інтерфакс".

У зв'язку з подією було порушено кримінальну справу за статтею "порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що спричинило через необережність смерть людини".

Наразі затримано п'ятеро осіб: директора шахти, його першого заступника та начальника ділянки, а також осіб, які проводили перевірку на шахті тиждень тому.

Шахта "Листвяжная" з 2011 року належить холдингу "СДС Уголь". Згідно з даними з відкритих джерел, аварії на ній ставалися двічі: 24 січня 1981 року - вибух метану в штреку (загинули п'ять осіб) і 28 жовтня 2004 року - вибух метаноповітряної суміші (загинули 13 осіб).