У Ризі на вечірці російської BBC жбурнули навчальну гранату

Два співробітники ВВС підтвердили DW, що в ризькому барі Čē під час вечірки журналістів російської служби медіакомпанії в ніч на 24 грудня невідомий кинув навчальну гранату, оглушивши кількох людей.

На вечірці російської служби ВВС у Ризі вибухнула навчальна граната, кинута невідомим чоловіком, який після цього втік. Про це повідомляє "Новая газета Европа" в ніч на неділю, 24 грудня. Інформацію підтвердили DW два співробітники ВВС.

Згідно з повідомленням, захід проходив у барі Čē. Близько 23.00, коли в закладі, крім журналістів, майже не залишалося відвідувачів, двері відчинилися, всередину зазирнув невідомий чоловік і кинув під ноги журналістам, які стояли в залі, навчальну гранату РГД-5. Вона вибухнула, оглушивши кількох людей. За попередніми даними, постраждалих немає. Журналісти вважають, що цей напад пов'язаний з їхньою професійною діяльністю.

Нападник зник на автомобілі марки BMW чорного кольору. Журналісти встигли зафіксувати номер машини. На місці працювали співробітники поліції, пише "Новая газета Европа".

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