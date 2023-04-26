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У річницю аварії на ЧАЕС МЗС України закликало світ посилити тиск на Росію через її дії на українських ядерних об'єктахФото: picture-alliance/dpa
КонфліктиУкраїна

МЗС України закликає до санкцій щодо атомного сектору РФ

Дар'я Нинько | Ольга Журавльова
1 год. тому

У МЗС України закликали міжнародну спільноту об'єднати зусилля у протидії російському ядерному шантажу та наголосили, що дії РФ на українських ядерних об'єктах "не можуть і не повинні залишатися без покарання".

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Міністерство закордонних справ України у 37-му річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) закликало світову спільноту розширити санкцій стосовно сектору атомної енергетики РФ, зокрема щодо російського державного концерну "Росатом". Про це йдеться у коментарі МЗС України, оприлюдненому у середу, 26 квітня.

В українському зовнішньополітичному відомстві наголошують, що повномасштабна війна Росії проти України створила безпрецедентні загрози для радіаційної та ядерної безпеки України, Європи та світу. Зокрема, РФ вдалася до силового захоплення атомних електростанцій - Чорнобильської (ЧАЕС) та Запорізької АЕС (ЗАЕС).

"Мілітаризація ЗАЕС, спроби її незаконного привласнення та втручання у технологічний процес, атаки та обстріли станції російськими загарбниками завдали шкоди інфраструктурі та порушили її належне функціонування. Окупанти вдаються до репресій та жорстокого поводження з українським персоналом станції, фіксуються факти викрадення і тортур", - йдеться у коментарі МЗС.

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МЗС закликає світ до рішучих кроків

У МЗС України закликали міжнародну спільноту об'єднати зусилля у протидії російському ядерному шантажу та задля відновлення фундаментальних принципів ядерної безпеки. А також наголосили, що дії РФ на українських ядерних об'єктах "не можуть і не повинні залишатися без покарання".

"Закликаємо міжнародну спільноту до безкомпромісних і рішучих кроків, спрямованих на забезпечення політичних, економічних та правових наслідків для РФ, включаючи розширення санкцій стосовно російського сектору атомної енергетики, у тому числі за безпосередню причетність державного концерну "Росатом" до злочинів на ЗАЕС", - заявили у МЗС.

Окрім того, у дипломатичному відомстві наголосили, що Україна розраховує на посилення міжнародного тиску на РФ з метою якнайшвидшого звільнення окупованої ЗАЕС та відновлення контролю України над усіма ядерними об'єктами.

Російські війська окупували Чорнобильську зону відчуження та ЧАЕС у перший день повномасштабного вторгнення в Україну - 24 лютого 2022 року. Залишили вони її лише 31 березня, водночас остання російська техніка з майданчика ЧАЕС виїхала 1 квітня.

ЗАЕС війська РФ захопили 4 березня 2022 року, станція і досі перебуває під їхнім контролем і кілька разів опинялася на критичній аварійній межі.

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Що робили російські війська на Чорнобильській АЕС

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Будівля МЗС України у Києві

МЗС України закликає до санкцій щодо атомного сектору РФ

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