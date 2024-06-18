У РФ заочно засудили до 10 років нардепа Гончаренка

У Москві 2-й Західний окружний військовий суд заочно засудив народного депутата України Олексія Гончаренка до десяти років позбавлення волі. Про це у вівторок, 18 червня, повідомило російське видання "Медіазона" з посиланням на пресслужбу суду.

Гончаренка визнали винним у поширенні військових "фейків" за мотивами політичної ненависті, виправданні тероризму та розпалюванні ненависті з погрозою насильства.

Згідно з вироком, перші три роки засуджений мав би провести у в'язниці, а наступні сім - у колонії загального режиму. Також суд заборонив йому протягом трьох років адмініструвати сайти.

Що саме спричинило кримінальне переслідування депутата Верховної Ради, невідомо.

Про підготовку до передачі в суд "справи" проти Гончаренка стало відомо у квітні. Сам нардеп тоді заявив, що "з нетерпінням чекає вироку".

"Надзвичайно приємно бути першим народним депутатом, якого судять за військові злочини в РФ. З нетерпінням чекаю вироку! Таке почесне звання має не кожен!", - зазначав він.