РФ не має резервів для ведення наступу на Луганщині - ISW

На думку аналітиків, Росії бракує резервів, щоб збільшити масштаб наступу в Луганській області. Водночас інтенсивність боїв може ненадовго зрости, прогнозують в ISW.

Російським військам, ймовірно, бракує вільних резервів для різкого збільшення масштабу або інтенсивності наступу у Луганській області цієї зими, йдеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), оприлюдненому ввечері неділі,19 лютого.

"Відсутність кількох критично важливих танкових підрозділів говорить про те, що російські військові досі намагаються замінити техніку, особливо танки, які були втрачені під час попередніх невдалих наступальних операцій", - зауважують аналітики. Водночас російські сили напевно все ще мають у резерві деякі відновлені механізовані підрозділи, але їхнє направлення на лінію фронту в Луганській області навряд чи кардинально змінить перебіг поточного наступу, переконанні в ISW.

Як стверджують аналітики, наступ РФ на Луганщині, ймовірно, триватиме і може ненадовго зрости в інтенсивності, однак це триватиме не довго і не принесе оперативно значущих успіхів.

Читайте також: Генерал Ходжес: З винищувачами Україна переможе цього року

Танкові втрати РФ

Швидко відновити свої танкові підрозділи РФ заважають значні втрати, які еквівалентні приблизно 16 танковим полкам, зазначає ISW. Так, нідерланські незалежні дослідники з проєкту Oryx, що спираються на відкриті фото- та відеокадри, ще станом на 9 лютого підтвердили втрату Росією близько півтори тисячі танків - тисячу знищених і 500 захоплених Україною. Таким чином навіть згідно з такими консервативними оцінками за перший рік повномасштабної війни РФ втратила половину свого довоєнного танкового парку. Аналітики ISW зауважують, що один танковий полк потребує трохи менше 100 танків, тож "відновлення двох танкових полків з нуля потребує 200 танків, яких російські збройні сили, здається, не мають у запасах і не здатні швидко виготовити".

Читайте також: Тарас Чмут: "Ми не виграємо війни лише танками"

Зазначається, що масштабні втрати танків також впливають на здатність мотострілкових формувань ефективно функціонувати, хоча це не заважає застосовувати значну кількість відносно непідготовленої живої сили. "Брак відновлених танкових полків і бригад позбавляє російські сухопутні сили того виду потужності, який необхідний для здійснення та використання важливих в оперативному плані проривів. Це може пояснити, чому російський Західний військовий округ досі не зміг зробити жодного", - наголошують аналітики.