У РФ заявили про перший у світі випадок зараження людини новим вірусом пташиного грипу

У Росії виявили перший у світі випадок інфікування людини новим вірусом пташиного грипу A (H5N8). Про це повідомила в суботу, 20 лютого, керівниця Росспоживнагляду Анна Попова.

За її словами, цей випадок виявили співробітники Державного наукового центру вірусології та біотехнології "Вектор" у Новосибірській області.

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Попова пояснила, що вірус виявлено у семи співробітників птахофабрики на півдні Росії, де в грудні 2020 року серед поголів'я птахів зареєстрували спалах. За словами чиновниці, перебіг захворювання у людей був у легкій формі, ризики були "мінімізовані, подальшого розвитку ситуація не отримала", ті, хто одужав, почуваються добре.

"Є час підготуватися"

"Вірус може передаватися від птахів до людини, подолав міжвидовий бар'єр. Але натепер від людини до людини цей варіант вірусу грипу не передається. Наскільки швидко наступні мутації дозволять подолати і цей бар'єр, покаже час", - цитує Попову агентство "Інтерфакс".

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Вона підкреслила, що вірус ще не має властивості передаватися від людини до людини, що дає всьому світу "час підготуватися", розробити тест-системи, перш ніж він стане більш патогенним.

Востаннє серйозний спалах пташиного грипу H5N2 був зафіксований в Росії 2017 року.

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