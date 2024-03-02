РФ заявила, що Україна атакувала дроном групу слідчих

У Брянській області безпілотник атакував слідчу групу, повідомив Слідчий комітет РФ. Один зі співробітників перебуває у тяжкому стані, ще троє контужені. Росія звинуватила в атаці Україну.

Чотири співробітники Слідчого комітету Російської Федерації отримали поранення внаслідок детонації вибухового пристрою після атаки безпілотника у Стародубському муніципальному окрузі Брянської області у суботу, 2 березня. Як йдеться у повідомленні російського відомства, один із "постраждалих внаслідок атаки українського безпілотника" перебуває у тяжкому стані, ще у трьох легкі поранення та контузії.

Крім цього, СК РФ заявив, що слідчі "встановлять особи причетних до скоєння цього злочину". Українська сторона поки що ніяк не коментувала свою причетність до атаки.

Нагадаємо, що головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України у п'ятницю, 1 березня, повідомило про пошкодження російського зенітного ракетно-гарматного комплексу (ЗРГК) "Панцирь С-1" внаслідок атаки дронами поблизу населеного пункту Головчіно Грайворонського району Бєлгородської області РФ.

14 лютого ГУР опублікувало відео знищення російського великого десантного корабля (ВДК) "Цезарь Куников" ударними морськими дронами Magura V5.

Крім цього, з кінця січня Україна регулярно б'є дронами по російській нафтогазовій інфраструктурі. Однією з наймасштабніших стала атака на нафтовий термінал "Новатек" у порту Усть-Луга в Ленінградській області РФ - там гасити пожежу довелося 40 годин.