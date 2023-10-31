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У РФ заявили про затримання координатора нападу на Царьова

Олександр Куницький
31 жовтня 2023 р.

Російська ФСБ нібито затримала координатора замаху на колишнього українського нардепа Олега Царьова. Стверджується, що його завербувала українська спецслужба.

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Олег Царьов (фото з архіву)
Олег Царьов (фото з архіву)Фото: Igor Golovniov/ZUMAPRESS/picture alliance

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) заявила у вівторок, 31 жовтня, про затримання координатора замаху на колишнього народного депутата України від "Партії регіонів" Олега Царьова. Як повідомляє російська агенція "Інтерфакс" з посиланням на ФСБ, затриманий - 46-річний громадянин РФ, який мешкає в Ялті в анексованому Росією Криму.

ФСБ стверджує, що чоловіка у січні 2023 року завербували українські спецслужби, а в лютому він влаштувався працювати до ялтинського санаторію, де проживав Царьов. Там затриманий нібито збирав інформацію для підготовки замаху, даних про пересування та місцезнаходження колишнього нардепа ВРУ. Крім того, у ФСБ запевняють, що чоловік за вказівкою Служби безпеки України (СБУ) буцімто обладнав у Ялті схованку із "засобами ураження", які застосовали під час замаху.

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Також стверджується, що за місцем проживання затриманого виявлено "готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій, компоненти для його виготовлення, засоби конспіративного зв'язку з українськими кураторами, фотографії Царьова, схеми підходів до місць його проживання та роботи." Так само у ФСБ уточнили, що виконавця нападу на Царьова, а також тих, хто сприяв українським спецслужбам, досі не знайшли.

ФСБ: Загрози життю Царьова немає

Водночас у ФСБ переконують, що загрози життю Царьова немає, і його стан оцінюють як задовільний. Втім, ні фото, ні відео на підтвердження цього російська спецслужба не публікує. Царьов публічно не з'являвся на публіці після нападу на нього вранці 27 жовтня в окупованій Росією Ялті (Крим). За даними російських ЗМІ, у Царьова двічі стріляли на території санаторію, в якому він мешкає. Коли прибула машина швидкої допомоги, Царьов нібито лежав непритомний зі "значною втратою крові".

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Нагадаємо, Царьов з 2002 по 2014 роки був депутатом Верховної Ради від "Партії регіонів". У 2014 році втік на окуповані РФ території та оголосив себе там "спікером парламенту Новоросії". Згодом український суд заочно засудив його до 12 років ув'язнення за державну зраду.

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