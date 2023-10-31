У РФ заявили про затримання координатора нападу на Царьова

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) заявила у вівторок, 31 жовтня, про затримання координатора замаху на колишнього народного депутата України від "Партії регіонів" Олега Царьова. Як повідомляє російська агенція "Інтерфакс" з посиланням на ФСБ, затриманий - 46-річний громадянин РФ, який мешкає в Ялті в анексованому Росією Криму.

ФСБ стверджує, що чоловіка у січні 2023 року завербували українські спецслужби, а в лютому він влаштувався працювати до ялтинського санаторію, де проживав Царьов. Там затриманий нібито збирав інформацію для підготовки замаху, даних про пересування та місцезнаходження колишнього нардепа ВРУ. Крім того, у ФСБ запевняють, що чоловік за вказівкою Служби безпеки України (СБУ) буцімто обладнав у Ялті схованку із "засобами ураження", які застосовали під час замаху.

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Також стверджується, що за місцем проживання затриманого виявлено "готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій, компоненти для його виготовлення, засоби конспіративного зв'язку з українськими кураторами, фотографії Царьова, схеми підходів до місць його проживання та роботи." Так само у ФСБ уточнили, що виконавця нападу на Царьова, а також тих, хто сприяв українським спецслужбам, досі не знайшли.

ФСБ: Загрози життю Царьова немає

Водночас у ФСБ переконують, що загрози життю Царьова немає, і його стан оцінюють як задовільний. Втім, ні фото, ні відео на підтвердження цього російська спецслужба не публікує. Царьов публічно не з'являвся на публіці після нападу на нього вранці 27 жовтня в окупованій Росією Ялті (Крим). За даними російських ЗМІ, у Царьова двічі стріляли на території санаторію, в якому він мешкає. Коли прибула машина швидкої допомоги, Царьов нібито лежав непритомний зі "значною втратою крові".

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Нагадаємо, Царьов з 2002 по 2014 роки був депутатом Верховної Ради від "Партії регіонів". У 2014 році втік на окуповані РФ території та оголосив себе там "спікером парламенту Новоросії". Згодом український суд заочно засудив його до 12 років ув'язнення за державну зраду.