РФ: Україна вдарила дронами по Смоленську та Липецьку

Пожежа спалахнула на енергетичних об'єктах у Смоленській області після атаки українського безпілотника, а у частині Липецька провели евакуацію після падіння дрона на індустріальну зону, заявили в РФ.

Представники російської влади заявили про атаки українських дронів у двох областях у ніч на середу, 24 квітня.

Губернатор Смоленської області Василь Анохін у своєму Telegram-каналі заявив про нібито атаку українських безпілотників на "цивільні об'єкти паливно-енергетичного комплексу", внаслідок чого виникли пожежі на території Смоленського та Ярцевського районів області.

Російські ЗМІ пишуть про ураження "Смоленського НПЗ".

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Губернатор Липецької області Ігор Артамонов, заявив, що український дрон впав на промислову зону. У своєму Telegram-каналі він повідомив, що постраждалих немає, але в якості запобіжного заходу жителів прилеглих районів евакуювали.

"Об'єкт ізольований, загрози нападу на житлову територію не було. Було вирішено не включати системи оповіщення в місті, а евакуюватися лише з місця падіння БПЛА", - зазначив він.

Артамонов не повідомив, чи є пошкодження внаслідок атаки, а також про те, який об'єкт був ціллю.

Міноборони РФ прозвітувало у Telegram, що дрони також були збиті над територіями Курської, Бєлгородської та Воронезької областей.

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Україна офіційно не коментувала ці заяви російської влади.

Нагадаємо, що міністерство оборони РФ заявило про масовану дронову атаку з боку України у ніч на суботу, 20 квітня -нібито було знищено та перехоплено 50 українських БПЛА. Українські ЗМІ повідомляли, що ціллю українських безпілотників була енергетична інфраструктура, яка живить об'єкти російського ВПК