У РФ сутички силовиків з "терористами" в Інгушетії

Російські силовики всю ніч боролися з імовірними бойовиками в північнокавказькій республіці Інгушетія, повідомили в неділю вранці російські державні ЗМІ. Через це влада запровадила в регіоні режим контртерористичної операції (КТО).

Читайте також: Співробітника Amnesty International викрали і катували в російській Інгушетії

Під час обшуку в одному з житлових будинків у місті Карабулак в суботу, ймовірні бойовики відкрили вогонь по російських правоохоронцях, повідомляє російська агенція "Интерфакс" з посиланням на національний антитерористичний комітет. Там заявили, що співробітники правоохоронних органів у місті Карабулак вступили в бій із "групою бойовиків, які планували злочини терористичної спрямованості". За попередніми даними, станом на 3 березня, у результаті перестрілок виявлено тіла шести бойовиків.

Російське державне інформаційне агентство РИА повідомило, що станом на ранок неділі тривали "активні заходи" з "нейтралізації". Був введений "режим контртерористичної операції", який надає владі більше повноважень для обмеження пересування людей і зв'язку, а прилегле населення було евакуйоване.

Інгушетія, найменший регіон Росії, затиснутий між Північною Осетією і Чечнею. Її населення становить близько півмільйона осіб. Протягом майже десяти років, до 2017 року, російські силовики боролися зі збройним повстанням, яке проводили численні ісламістські бойові угруповання в Інгушетії, а також у Дагестані та Чечні, нагадує Reuters.